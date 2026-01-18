Chcete byť členom Trumpovej Rady mieru? Pripravte si miliardu dolárov

Trump by sa stal jej prvým predsedom a rozhodoval by o krajinách, ktoré do nej budú prizvané. Kritici majú obavy, že sa Trump snaží vytvoriť konkurenciu Organizácie Spojených národov (OSN), ktorú dlhodobo kritizuje, píše Bloomberg.
Viaceré európske krajiny už boli vyzvané, aby sa k Rade mieru pripojili, píše Bloomberg s odvolaním sa na informované zdroje. Trump už vyzval mnohých svetových lídrov, vrátane argentínskeho prezidenta Javiera Mileia a kanadského premiéra Marka Carneyho, aby s ním zasadli v Rade mieru pre Gazu, ktorá by spadala do širšieho rámca jeho novej Rady mieru, píše Bloomberg.
Rozhodnutia v Rade pre mier by sa prijímali väčšinou hlasov, pričom každý členský štát by mal jeden hlas. Všetky odhlasované rozhodnutia by však podliehali schváleniu predsedu. Členstvo štátov by trvalo najviac tri roky od nadobudnutia platnosti Charty, s možnosťou predĺženia členstva predsedom. Trojročný limit by sa nevzťahoval na členské štáty, ktoré prispejú viac ako miliardu dolárov počas prvého roka od nadobudnutia platnosti Charty.
Financie by kontroloval Trump, čo by bolo neprijateľné pre väčšinu krajín, ktoré by sa mohli stať členmi, uviedli zdroje Bloombergu. Šéfovi Bieleho domu by tiež patrila právomoc vylúčiť z organizácie ktoréhokoľvek z členských štátov, pričom rozhodnutia by mohla vetovať ich dvojtretinová väčšina. „Predseda vždy vymenuje svojho nástupcu do funkcie predsedu,“ stojí tiež v stanovách.
Rada mieru je podľa Bloombergu v návrhu Charty opísaná ako „medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je podporovanie stability, obnova spoľahlivej a zákonnej správy a dosiahnutie trvalého mieru v oblastiach postihnutých či ohrozených konfliktmi“. Organizácia podľa dokumentu vznikne vo chvíli, keď chartu odsúhlasia tri štáty.
V zakladajúcej komisii Rady mieru zasadnú americký minister zahraničia Marco Rubio, Trumpov zvláštny vyslanec Steve Witkoff, zať amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair, oznámil v piatok Biely dom.
Rada mieru pre Pásmo Gazy má dohliadať na plnenie mierového návrhu, ktorý vlani predložil Trump a na základe ktorého bolo vyhlásené vlani na jeseň v Pásme Gazy prímerie. Orgán bude taktiež dohliadať na aktivity 15-členného výboru zloženého z palestínskych technokratov. Izrael nesúhlasí s ustanovením tohto výboru. Podľa kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámenie Bieleho domu o zriadení výboru v Gaze nebolo koordinované s Izraelom a je v rozpore s izraelskou politikou.