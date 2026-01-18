ONLINE: Drony 'ničili' elektrinu na Ukrajine, ruské aj ukrajinské. Mrazivé počasie pokračuje

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 425 dní
- Moskva stráca techniku aj čas. Ruská armáda sa nechce prispôsobiť vojne s dronmi a dúfa v zázrak
8:46 Ruská armáda sa historicky spoliehala na početnú prevahu, masové útoky a nasadzovanie veľkého množstva techniky. Tento spôsob vedenia vojny však podľa denníka The New York Times (NYT) zásadne narazil na realitu moderného bojiska.Čítajte viac Moskva stráca techniku aj čas. Ruská armáda sa nechce prispôsobiť vojne s dronmi a dúfa v zázrak, píše NYT
8:44 Nočný ruský dronový útok na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny si vyžiadal jeden život a niekoľko zranených, uviedli mieste úrady.
„Máme informácie o jednej osobe, ktorá zahynula v dôsledku nepriateľského útoku dronom na súkromný dom,“ uviedol na Telegrame charkovský starosta Ihor Terechov.
Ako neskôr informoval gubernátor oblasti Oleh Synehubov bezpilotné lietadlo narazilo do budovy, v ktorej zabilo 20-ročnú ženu a ďalšiu zranilo. Ďalšia 41‑ročná žena utrpela po nálete „akútnu stresovú reakciu“.
Útoky zasiahli aj ďalšie regióny. V Sumách utrpeli zranenia tri ženy a sedemročné dieťa po leteckom údere na obytnú štvrť, pričom poškodených je predbežne 15 budov.
V odeskom regióne hlásili ďalší ruský útok na kritickú infraštruktúru v okrese Izmajil. Podľa prvotných informácií si nevyžiadal obete, no úrady upozornili, že ide o pokračovanie opakovaných úderov na dunajský prístav.
8:00 V Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny došlo po ukrajinských dronových útokoch k výpadkom elektriny, oznámili v sobotu tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra DPA.
Moskvou dosadený gubernátor oblasti Jevgenij Balickij na platforme Telegram uviedol, že zasiahnutá bola „významná časť“ Záporožskej oblasti. Kritickým objektom ako nemocnice podľa neho dodávajú elektrinu generátory, ktoré zabezpečujú aj dodávky vody.
V Záporožskej oblasti útočili aj ruské drony. Podľa agentúry Unian ruský útok na Záporožskú oblasť odrezal mesto Vilňansk od elektriny. Oznámil to večer 17. januára Ivan Fedorov, vedúci Záporožskej regionálnej vojenskej správy. Poznamenal, že kotolne sú napájané generátormi. „Centralizované zásobovanie vodou je zabezpečené aj záložným napájaním,“ uviedol.
Na Ukrajine stále panujú chladné teploty a v dohľadnom čase sa to nezmení. Koncom týždňa, 18. januára, sa teploty vo väčšine regiónov budú pohybovať od –8 °C do –13 °C, pričom v južných oblastiach sa teploty budú pohybovať od –2 °C do –6 °C a v Zakarpatskej oblasti bude ešte teplejšie, uviedla agentúra Unian. Západná Ukrajina bude najchladnejšou oblasťou. Teploty tu počas dňa klesnú na –11 °C až –13 °C. Najteplejšou oblasťou bude Zakarpatsko s očakávanými dennými minimami 0 °C až –2 °C. Na severe Ukrajiny sa teploty budú pohybovať od –10 °C do –13 °C.
Balickij obyvateľov vyzval na trpezlivosť počas opráv. Zároveň upozornil na možné postihy za zverejňovanie fotografií používania systémov protivzdušnej obrany alebo následkov útokov. Na sociálnych sieťach sa predtým objavili videá údajne ukazujúce dronové útoky na rozvodňu pri meste Melitopol.
Podľa Ruskom vymenovaných predstaviteľov postihli výpadky prúdu aj okupovanú časť susednej Chersonskej oblasti. Bez elektriny bolo niekoľko sto obcí, uviedol gubernátor Vladimir Saldo.
Ruská armáda v čase silných mrazov na Ukrajine opakovane útočí na tajomšiu energetickú infraštruktúru, čo spôsobuje výpadky dodávok elektriny a tepla vo veľkých častiach krajiny. Situácia je mimoriadne vážna v oblasti hlavného mesta Kyjev, dodala DPA.