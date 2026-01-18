Moskva stráca techniku aj čas. Ruská armáda sa nechce prispôsobiť vojne s dronmi a dúfa v zázrak, píše NYT

Bezpilotné prostriedky znemožnili tradičný ruský štýl boja a stali sa skutočným „gamechangerom“ – faktorom, ktorý radikálne zmenil pravidlá hry v modernej vojne. Podľa rozsiahleho článku NYT sa radikálne zmenili pravidlá hry v modernej vojne. Relatívne lacné drony dnes dokážu účinne ničiť podstatne drahšiu obrnenú techniku aj živú silu, čo má pre ruskú armádu dramatické následky.
Denník opisuje video z bojiska na juhovýchode Ukrajiny, ktoré ilustruje túto novú realitu. Vidno na ňom takzvaný „tankenshtein“ – tank obitý hrubo zvarenými kovovými plátmi, ktorého cieľom bolo zvýšiť odolnosť voči útokom dronov.
Ani zosilnená ochrana však nepomohla. Tank podľa NYT vydržal len približne dve desiatky úderov dronov, po ktorých začal horieť a jeho posádka bola nútená utiecť. Video podľa denníka ukazuje, že dodatočné pancierovanie nerieši zásadný problém – úplnú hrozbu dronov.
Faktor dronov vyvolal v Rusku intenzívne diskusie medzi vojenskými analytikmi, blogermi aj dôstojníkmi. Podľa NYT sa zhodujú, že Rusko sa ocitlo vo vojne opotrebovania, v ktorej tradičné prístupy prestali fungovať.
Ruská armáda sa v minulosti spoliehala na masové nasadenie tankov, delostrelectva a veľkých jednotiek. Teraz však podľa NYT už nič nefunguje tak, ako bolo zamýšľané.
Ruská reakcia
V reakcii na hrozbu dronov sa Moskva pokúsila zmeniť taktiku a prejsť od masových útokov k malým útočným skupinám zloženým z troch až piatich vojakov. Rusi sa zároveň snažia využívať motocykle na rýchly postup dopredu.
Ani tieto zmeny však nepriniesli očakávaný efekt. Malé jednotky sa podľa denníka pohybujú pomaly a trpia veľké straty. Takáto taktika nedokáže priniesť úspech na operačnej, nieto ešte strategickej úrovni.
„Súčasná taktika je cestou nikam. Môžete prelomiť ukrajinskú obranu [na úzkom úseku] – a čo potom?“ cituje The New York Times ruského vojenského analytika Alexandra Golca.
V ruských vojenských kruhoch sa podľa denníka objavuje opatrná kritika absencie strategických úspechov, no bez priameho obviňovania Kremľa. Neúspechy sa vysvetľujú skôr „chybami vojenskej vedy“ než politickými rozhodnutiami.
Masívne straty
NYT upozorňuje, že Rusko začínalo vojnu s približne 10-tisíc tankmi na skladoch, dnes ich má len trochu vyše 3-tisíc a ročná produkcia predstavuje asi 200 kusov. Medzitým sa drony stali dominantnou zbraňou bojiska – začiatkom roka 2025 bolo 70 percent ruských bojových strát spôsobených práve útokmi dronov.
Moskva síce uznala výhody bezpilotných prostriedkov a sama ich aktívne nasadzuje, no podľa NYT to nerieši hlbšie problémy ruskej armády, medzi ktoré patrí slabá príprava vojakov a zastaraná taktika.
Mnohí mobilizovaní v roku 2022 boli posielaní na front po minimálnom výcviku. Aj dnes podľa expertov ruskí vojaci absolvujú približne tri týždne prípravy, zatiaľ čo na Západe trvá základný výcvik okolo 20 týždňov.
Pre nedostatok profesionálnej prípravy vznikajú medzi vojakmi a blogermi „príručky prežitia“, ktoré radia, ako reagovať na útoky dronov. Odporúčajú napríklad „bežať cikcakom“ smerom k slnku, aby sa oslepili kamery bezpilotného stroja.
Nemenná ruská doktrína
Napriek všetkým úpravám zostáva ruská vojenská doktrína podľa autora rozsiahlej publikácie takmer nezmenená. Moskva naďalej dúfa v technologické riešenie, ktoré by eliminovalo hrozbu dronov a umožnilo armáde znovu manévrovať stovkami tankov a tisíckami pešiakov.
„Časy, keď Rusko vytváralo na fronte obrnený úderník, sú preč,“ cituje The New York Times ruského vojenského analytika Dmitrija Kuzneca.
Agentúra UNIAN pripomína, že ruská vojna proti Ukrajine už prekročila symbolickú hranicu 1 418 dní, čo zodpovedá dĺžke sovietskej vojny proti nacistickému Nemecku počas druhej svetovej vojny. Napriek tomu súčasné Rusko nepriblížilo k strategickému víťazstvu a jeho jednotky sú ďalej od Kyjeva, ako boli na začiatku invázie.