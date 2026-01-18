Krvavé potláčanie odporcov režimu: pri protivládnych protestoch v Iráne zomrelo najmenej 5000 ľudí

Iránske úrady zatiaľ oficiálne neuvádzajú počet obetí protestov. Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí však v sobotu hovoril o niekoľkých tisícoch mŕtvych počas demonštrácií a zodpovednosť za ne pripísal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Nórska ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) vo štvrtok uviedla, že iránske bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 účastníkov protestov a tisíce ďalších zranili. Dodala však, že tento počet zahŕňa iba obete, ktoré sa jej podarilo overiť, a že neoverené odhady hovoria o 5000 až 20-tisíc mŕtvych.
Server televízie Iran International so sídlom v Londýne začiatkom tohto týždňa s odvolaním sa na nemenované zdroje z vlády a bezpečnostných zložiek uviedol, že obetí je najmenej 12-tisíc.
Protesty, ktoré boli spočiatku motivované ekonomickými problémami, vypukli koncom decembra v Teheráne a rýchlo sa rozšírili po celej krajine a zmenili sa na odpor proti autoritárskemu teokratickému režimu. Ten proti demonštráciám brutálne zakročil, čo spolu s obmedzením prístupu k internetu protesty zatiaľ výrazne potlačilo, uviedli v piatok niektorí experti a mimovládne organizácie citované agentúrami AFP a Reuters.
Tisíce ľudí boli kvôli demonštráciám v Iráne zatknuté. Podľa polooficiálnej tlačovej agentúry Tasnim bolo zadržaných približne 3000 ľudí, podľa iránskej ľudskoprávnej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) bolo zatknutých už viac ako 24 000 osôb. IHR odhadla počet zadržaných v súvislosti s protestmi na 20-tisíc.