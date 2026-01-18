Pravda Správy Svet Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí, vyhlásila francúzska ministerka

Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí, vyhlásila francúzska ministerka

Aj Spojené štáty utrpia v prípade, ak prezident Donald Trump uplatní hrozby zavedenia ciel na európske krajiny, ktoré sú proti jeho plánom na získanie Grónska. V nedeľu to uviedla francúzska ministerka hospodárstva Annie Genevardová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

18.01.2026 11:40
debata
Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Video
Hoci Donald Trump nemá doma politickú ani právnu podporu na to, aby Spojené štáty získali Grónsko hrubou silou, samotné otváranie tejto témy znepokojuje spojencov.

„V tejto eskalácii ciel má čo stratiť aj on (Trump), rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala Genevardová pre stanice Europe 1 a CNews. Zároveň dodala, že akékoľvek prevzatie autonómneho dánskeho územia zo strany Spojených štátov by bolo „neprijateľné“.

Trump v sobotu oznámil, že uvalí nové clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré vyslali vojakov do Grónska. Šéf Bieleho domu požaduje, aby sa toto autonómne dánske územie stalo súčasťou USA. Viacero európskych lídrov jeho vyhrážky odsúdilo ako neprijateľné.

Donald Trump Čítajte viac Trump tvrdo udrel: Kvôli Grónsku zavádza desaťpercentné clo pre osem krajín. Nenecháme sa zastrašiť, reagujú Európania

Šéf Bieleho domu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Predstavitelia európskych krajín v sobotu odmietli vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením ciel voči ôsmim európskym krajinám, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Európska únia podľa Predsedu Európskej rady Antónia Costu na ne dôrazne odpovie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ich označil za neakceptovateľné, britský premiér Keir Starmer za „úplne scestné“.

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #USA #Grónsko #Donald Trump #clá
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"