Podľa NYP Rusko stále nekontroluje približne 21 percent územia Donbasu. Pri súčasnom tempe postupu by podľa denníka mohlo ruské velenie túto ambíciu splniť najskôr v polovici roku 2027. Denník konštatuje, že ide o pokračovanie série nesplnených termínov, ktoré Kremeľ stanovoval už v predchádzajúcich rokoch.
Symbolom problémov ruskej ofenzívy je podľa NYP mesto Pokrovsk, ktoré sa Moskva snaží dobyť takmer dva roky. Nepodarilo sa im úplne obsadiť ani Pokrovsk, hoci na to nasadili viac než 150-tisíc vojakov, uvádza denník. Napriek tomu sa Vladimir Putin podľa NYP snaží presvedčiť svet, že ukrajinské obranné línie sú blízko kolapsu.
Cieľom tejto rétoriky má byť tlak na Spojené štáty a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dotlačil Ukrajinu ku kapitulácii. Denník však tento obraz odmieta.
Takmer po štyroch rokoch vojny podľa denníka ukrajinská obrana stále drží. Ruský postup je označený za veľmi pomalý a extrémne drahý. NYP zdôrazňuje, že práve Putina treba prinútiť uznať márnosť ďalšieho krviprelievania kvôli jeho prázdnym snom o dobytí.
Denník poukazuje aj na vysoké ruské straty. Podľa výpočtov NYP stál Rusko v roku 2025 jeden kilometer štvorcový ukrajinského územia v priemere 93 padlých. Zároveň upozorňuje, že ruská mobilizácia sotva dokáže tieto straty nahradiť. Kremeľ tvrdí, že v roku 2025 naverboval 406-tisíc ľudí, zatiaľ čo ukrajinské odhady hovoria o viac než 410-tisíc ruských stratách.
To môže Putina prinútiť prijať ťažké a spoločensky nepopulárne rozhodnutia, ak zostane odhodlaný naplniť svoj sen o dobytí Ukrajiny.
New York Post zároveň pripomína, že po zlyhaní plánu „Kyjev za tri dni“ Rusko bojuje proti Ukrajine dlhšie, než Sovietsky zväz bojoval proti nacistickému Nemecku. Napriek tomu sa Rusom nepodarilo prelomiť ukrajinskú obranu ani sa priblížiť ku Kyjevu.
Denník uvádza, že na vrchole ofenzívy v marci 2022 Rusko ovládalo viac než 26 percent ukrajinského územia. Do apríla 2022 Ukrajina odrazila útok na Kyjev a znížila rozsah okupácie na niečo vyše 20 percent. Po ukrajinskom protiútoku na jeseň 2022 klesla ruská kontrola na približne 18 percent a za posledné takmer tri roky Rusko obsadilo iba 1,5 percenta územia Ukrajiny.
NYP zdôrazňuje, že Rusko sa snaží dobyť zvyšok Donbasu takmer štyri roky. Aktuálne čelí silne opevnenému obrannému pásu pri meste Kosťantynivka a je stále ďaleko od útokov na Sloviansk a Kramatorsk, ktoré sú kľúčové pre obsadenie regiónu.
Podľa denníka Kremeľ tento stav zakrýva propagandou. Rusko využíva klamlivé vyvesovanie vlajok v sporných oblastiach, cezhraničné nájazdy a inscenované porady najvyššieho vojenského velenia na vizuálnu podporu tejto lži, píše NYP.
Denník zároveň upozorňuje, že Putin sa snaží vyhrať vojnu tým, že presvedčí Západ o zbytočnosti ďalšej pomoci Ukrajine. Ak bude Ukrajina odrezaná v dôsledku tejto ilúzie, ruský postup sa zrýchli. No pokiaľ pretrváva podpora Západu, Putin zjavne nemá dobrú cestu vpred.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Ukrajina zároveň útočí na ruskú ropnú infraštruktúru, ktorá je kľúčová pre financovanie vojny. Údery na rafinérie v rokoch 2024 a 2025 podľa denníka zasiahli viac než polovicu zariadení a do novembra 2025 pripravili Rusko o 10 percent jeho rafinačných kapacít.
Na záver NYP uzatvára, že hoci Ukrajina čelí vážnym problémom, víťazstvo Ruska nie je nevyhnutné ani zďaleka garantované. Denník tvrdí, že Putin verí, že dokáže prežiť západnú podporu a prinútiť Ukrajinu a Západ kapitulovať, no realita na fronte tomu zatiaľ nenasvedčuje.