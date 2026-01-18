Pravda Správy Svet Prezident Pavel sa s ponukou lietadiel Ukrajine zachoval ako slon v porceláne, povedal šéf českej diplomacie

Prezident Peter Pavel sa podľa ministra zahraničia Petra Macinku (Motoristi) zachoval ako slon v porceláne, keď tento týždeň na návšteve Ukrajiny ponúkol napadnutej krajine poskytnutie niekoľkých menších lietadiel pre obranu proti dronom, prostriedkov včasného varovania a generátorov pre prípad výpadku dodávok elektriny z bežnej siete. Macinka to v nedeľu povedal v Českej televízii. Reakciu prezidentskej kancelárie ČTK zisťuje.

Ukrajinský prezident Zelenskyj, Petr Pavel ,... Foto:
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podáva ruku s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom počas ich stretnutia v Kyjeve na Ukrajine v piatok 16. januára 2026.
Macinka uviedol, že Pavel túto ponuku s vládou nekonzultoval, čím spôsobil problémy. „Koaliční partneri nič také nevedeli. On nie je ten, kto by mal niečo také hovoriť, sľubovať, navrhovať alebo dohovárať. To naozaj nie je jeho úloha,“ povedal k prezidentovi Macinka.

Šéf diplomacie doplnil, že o záujme Ukrajiny o české lietadlá vie, ukrajinská strana ho o tom informovala na návšteve Ukrajiny, ktorú Macinka podnikol na začiatku januára. „Ale ja som nikomu nič nesľúbil, pretože viem, že to je citlivá otázka najmä medzi koaličnými partnermi a najprv sa o tom treba porozprávať za zatvorenými dverami,“ poznamenal.

Záležitosťou sa budú zástupcovia hnutí ANO, SPD a Motoristi zaoberať v pondelok na koaličnej rade. Vláda sa touto vecou zatiaľ nezaoberala. Tým, že prezident o ponuke verejne hovoril, podľa Macinku skôr znížil pravdepodobnosť, že Česko poskytne Ukrajine lietadlá. „Zachoval sa ako slon v porceláne,“ povedal Macinka. „Neviem, či by sa radšej nemal venovať skôr nejakým symbolickým aktom, kladeniu vencov, prijímaniu štátnych vyznamenaní. Ale toto naozaj nie je jeho rozhodovanie – má to koordinovať, má sa spýtať. Ale oznamovať niečo médiám bez dialógu s vládou je skutočne silne kontraproduktívne,“ dodal Macinka.

Bývalá ministerka obrany Jana Černochová (ODS) v nedeľu pre ČTK uviedla, že ak ide o lietadlá typu L-159, v čase jej odchodu z úradu armáda všetky používané stroje potrebovala a nechcela ich označiť za nadbytočný majetok. Černochová odišla z ministerského postu v polovici decembra minulého roka. „Posledná informácia, ktorú som mala od vojakov, bola, že žiadny nadbytočný majetok teraz nie je možné Ukrajine poskytnúť,“ povedala.

Podľa nej majú lietadlá svoj životný cyklus a je možné, že niektorým zo strojov sa jeho koniec priblížil. „Tam by to potom asi dávalo zmysel. Ale každopádne, keď som končila na ministerstve obrany, stanovisko vojakov bolo, že armáda nemá žiadny nadbytočný majetok, ktorý by mohla poskytnúť Ukrajine,“ uviedla. Dodala, že nevie, či sa v tejto chvíli vôbec uvažuje o vyčlenení lietadiel z nejakých rezerv.

