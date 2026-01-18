Pravda Správy Svet Macron chce kvôli Trumpovi aktivovať nikdy nepoužitý vplyvný nástroj EÚ

Macron chce kvôli Trumpovi aktivovať nikdy nepoužitý vplyvný nástroj EÚ

Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiada Európsku úniu, aby aktivovala svoj vplyvný nástroj proti ekonomickému nátlaku v prípade, ak Spojené štáty zavedú clá v súvislosti s patovou situáciou ohľadom sporu o Grónsko, uviedol v nedeľu jeho tím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

18.01.2026 14:15
debata (17)
Emmanuel Macron: Prvý tím francúzskych vojakov je už na mieste a v najbližších dňoch bude posilnený
Video
Macron hovorí, že Francúzsko čoskoro zvýši vojenskú prítomnosť v Grónsku / Zdroj: Reuters

Doposiaľ nevyužitý Nástroj EÚ proti ekonomickému nátlaku (ACI), známy aj pod pomenovaním „trade bazooka“ – umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení.

Macronove vyjadrenia prišli po tom, čo šéf Bieleho domu Donald Trump v sobotu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Video

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.

Tisíce ľudí v grónskom hlavnom meste Nuuk, v dánskej metropole Kodaň a ďalších dánskych mestách medzitým v sobotu protestovali proti možnosti anexie Grónska zo strany USA, dodáva AFP.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v nedeľu oznámil, že v najbližších dňoch navštívi členské krajiny NATO Nórsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, aby prediskutoval bezpečnostnú politiku aliancie v Arktíde.

Francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v nedeľu varovala, že clá poškodia aj Washington.

„V tejto eskalácii ciel má (Trump) veľa čo stratiť, rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala pre stanice Europe 1 a CNews.

Holandský minister zahraničných vecí David van Weel medzitým označil Trumpovu hrozbu za „nevysvetliteľnú“ formu „vydierania“.

Grónsko Čítajte viac Posadnutosť pokračuje. Trump neustúpil ani európskym vojakom v Grónsku. Obetuje prezident NATO?
Facebook X.com 17 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #EÚ #Francúzsko #USA #Grónsko #Emmanuel Macron #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"