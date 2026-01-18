Macron chce kvôli Trumpovi aktivovať nikdy nepoužitý vplyvný nástroj EÚ

Doposiaľ nevyužitý Nástroj EÚ proti ekonomickému nátlaku (ACI), známy aj pod pomenovaním „trade bazooka“ – umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení.
Macronove vyjadrenia prišli po tom, čo šéf Bieleho domu Donald Trump v sobotu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.
Tisíce ľudí v grónskom hlavnom meste Nuuk, v dánskej metropole Kodaň a ďalších dánskych mestách medzitým v sobotu protestovali proti možnosti anexie Grónska zo strany USA, dodáva AFP.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v nedeľu oznámil, že v najbližších dňoch navštívi členské krajiny NATO Nórsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, aby prediskutoval bezpečnostnú politiku aliancie v Arktíde.
Francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v nedeľu varovala, že clá poškodia aj Washington.
„V tejto eskalácii ciel má (Trump) veľa čo stratiť, rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala pre stanice Europe 1 a CNews.
Holandský minister zahraničných vecí David van Weel medzitým označil Trumpovu hrozbu za „nevysvetliteľnú“ formu „vydierania“.Čítajte viac Posadnutosť pokračuje. Trump neustúpil ani európskym vojakom v Grónsku. Obetuje prezident NATO?