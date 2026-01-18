Syrská vláda a Kurdi sa dohodli na okamžitom prímerí po dňoch tvrdých bojov

Stalo sa tak po niekoľkých dňoch bojov, počas ktorých sýrska armáda postupovala na územia ovládané silami SDF na severovýchode krajiny a darilo sa jej dobývať ďalšie strategické miesta.
Podľa agentúry AFP dohoda stanovuje, že vláda prevezme zodpovednosť za väzňov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a ich rodiny.Čítajte viac Sýrske vládne sily zadržali v Aleppe 300 Kurdov a evakuovali vyše 400 bojovníkov
Sýrska armáda v ofenzíve proti Kurdom dobyla ropné pole Al-Umar, označované za najväčšie v krajine. Oznámila tiež, že jej jednotky prevzali kontrolu nad mestom Tabka a blízkou priehradou, ktorá je najväčšia v Sýrii. Stratou ropných polí prídu kurdské jednotky o významný zdroj príjmov, uviedla dnes agentúra Reuters.
Boje medzi sýrskou armádou a SDF vypukli začiatkom tohto mesiaca v oblasti mesta Halab (Aleppo), kde SDF ovládali dve štvrte. Tie vládne jednotky po niekoľkých dňoch minulý týždeň dobyli. V piatok SDF súhlasili, že sa po výzvach sprostredkovateľov a spriatelených krajín stiahnu na východ od rieky Eufrat. V sobotu potom armáda obsadila mestá Dajr Háfir a Maskana a tiež dve ropné polia Súfján a Saurá.