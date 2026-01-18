S Trumpom prichádza mier, vyhlásil Orbán a prijal pozvanie do jeho Rady mieru

„S prezidentom Donaldom Trumpom prichádza mier. Prišiel ďalší list. Mierové úsilie Maďarska bolo ocenené,“ uviedol Orbán.
Vo svojom liste Trump pozýva Orbána, aby sa ku nemu pridal „v rozhodujúcom a veľkolepom úsilí upevniť mier na Blízkom východe a zároveň sa pustil do odvážneho nového spôsobu riešenia globálneho konfliktu“.
Trump v liste poznamenal, že vlani v septembri predstavil svoj komplexný mierový plán pre ukončenie konfliktu v Pásme Gazy, ktorý „rýchlo prijali všetci svetoví lídri vrátane hláv štátov arabského sveta, Izraela a Európy“. Bezpečnostná rada OSN tento plán podporila v novembri.Čítajte viac Chcete byť členom Trumpovej Rady mieru? Pripravte si miliardu dolárov
„Teraz je čas premeniť všetky tieto sny na skutočnosť,“ uviedol Trump. Zdôraznil, že Radu mieru považuje za jadro plánu. Podľa neho je to „najpôsobivejšia a najvýznamnejšia rada, aká kedy bola zriadená“.
„Naše úsilie spojí významnú skupinu štátov pripravených prevziať ušľachtilú zodpovednosť za budovanie TRVALÉHO MIERU – pocty vyhradenej pre tých, ktorí sú pripravení ísť príkladom,“ napísal Trump s tým, že rada sa čoskoro stretne na svojom prvom zasadnutí.
Trump k listu priložil aj 20-bodový mierový plán USA a chartu Rady mieru. „Teším sa na spoluprácu s vami v našom úsilí dosiahnuť trvalý SVETOVÝ MIER, PROSPERITY A VEĽKOLEPOSŤ,“ uzatvoril Trump.
Biely dom v piatok oznámil, že Rada mieru, ktorá bude spravovať Pásmo Gazy, zahŕňa amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, osobitného vyslanca Steva Witkoffa, prezidentovho zaťa Jareda Kushnera, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, amerického miliardára a finančníka Marca Rowana, prezidenta Svetovej banky Ajaya Bangu a Roberta Gabriela, Trumpovho poradcu v Národnej bezpečnostnej rade (NSC). Rade podľa návrhu stanov, ktorý získala agentúra Bloomberg, predsedá samotný Trump; ten rozhodne o tom, kto bude pozvaný do tohto orgánu.Čítajte viac Trump oznámil sformovanie Rady mieru pre Gazu, Izrael posunul tzv. žltú líniu dovnútra palestínskeho Pásma
Zriadenie rady je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínski militanti z hnutia Hamas. V Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025 prímerie a zriadenie rady je súčasťou implementácie druhej fázy prímeria.
Podobné pozývacie listy ako Orbán dostali v sobotu a nedeľu aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a jordánsky kráľ Abdalláh II.