Irán už neprotestuje len za slobodu. Ide o každodenné prežitie, a režim to vie, hovorí Matouš Horčička

Irán balansuje na hrane: protesty, ekonomický kolaps a hrozba vojny so Spojenými štátmi. Horčička vysvetľuje, čo sa v krajine deje, a prečo sú súčasné nepokoje širšie než tie z minulých rokov.
V rozhovore sa dozviete:
- či hrozí vojenský konflikt medzi USA a Iránom a aké by mal následky
- ako sa ekonomické problémy v Iráne spojili s politickým odporom proti režimu
- kto v protestoch bojuje
- prečo režim obviňuje Spojené štáty, a kde končí táto „propaganda“ a začína reálny vonkajší vplyv
- prečo sa iránsky režim bojí Donalda Trumpa
- ako perzský nacionalizmus prehĺbil sociálne a etnické rozdiely
- prečo Irán nikdy nebol plnohodnotnou demokraciou, ani pred islamskou revolúciou
- čím sa Irán líši od ostatných arabských krajín, najmä od bohatých monarchií Perzského zálivu
- aké sú vyhliadky na zmenu režimu a čo to znamená pre bežných ľudí
- prečo Západ toleruje porušovanie ľudských práv v Saudskej Arábii, no Irán vníma inak