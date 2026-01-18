Pravda Správy Svet Irán už neprotestuje len za slobodu. Ide o každodenné prežitie, a režim to vie, hovorí Matouš Horčička

Irán už neprotestuje len za slobodu. Ide o každodenné prežitie, a režim to vie, hovorí Matouš Horčička

Irán nikdy nebol demokratický. Dnešné protesty sú však iné než všetky predtým, hovorí odborník na Irán Matouš Horčička z Asociácie pre medzinárodné otázky v relácii PRAVDA VO SVETE.

18.01.2026 20:00
debata

Irán balansuje na hrane: protesty, ekonomický kolaps a hrozba vojny so Spojenými štátmi. Horčička vysvetľuje, čo sa v krajine deje, a prečo sú súčasné nepokoje širšie než tie z minulých rokov.

Pozrite si debatu Niny Lexovej a Matouša Horčičku v relácii Pravda vo svete
Video

V rozhovore sa dozviete:

  • či hrozí vojenský konflikt medzi USA a Iránom a aké by mal následky
  • ako sa ekonomické problémy v Iráne spojili s politickým odporom proti režimu
  • kto v protestoch bojuje
  • prečo režim obviňuje Spojené štáty, a kde končí táto „propaganda“ a začína reálny vonkajší vplyv
  • prečo sa iránsky režim bojí Donalda Trumpa
  • ako perzský nacionalizmus prehĺbil sociálne a etnické rozdiely
  • prečo Irán nikdy nebol plnohodnotnou demokraciou, ani pred islamskou revolúciou
  • čím sa Irán líši od ostatných arabských krajín, najmä od bohatých monarchií Perzského zálivu
  • aké sú vyhliadky na zmenu režimu a čo to znamená pre bežných ľudí
  • prečo Západ toleruje porušovanie ľudských práv v Saudskej Arábii, no Irán vníma inak
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Irán #Pravda vo svete #Matouš Horčička
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"