Americká politička, ktorá nepodporila Ukrajinu, pozvala ruských poslancov do USA. A poďakovala sa Rubiovi

V ktoromkoľvek členskom štáte EÚ by podobný návrh nepochybne vyvolal škandál. Vláda prezidenta USA Donalda Trumpa však v tom nič zlé nevidí. „Dostala som povolenie od ministerstva zahraničných vecí, aby sa štyria členovia ruskej Dumy stretli s členmi Kongresu v súvislosti s mierovými rozhovormi, a poslala som formálne pozvanie na stretnutie s nami vo Washingtone," napísala Lunová na sociálnej sieti X. Neobjasnila, prečo by hostia mali byť štyria, ani neuviedla, koho z Rusov by rada uvidela na americkom území.
Lunová sa poďakovala šéfovi diplomacie Marcovi Rubiovi za to, že jej pomohol s pozvaním. „O mieri by mali diskutovať rozumní ľudia," podotkla napriek tomu, že proti rozpútaniu vojny proti Ukrajinu sa vo februári 2022 nikto v Dume neozval.Čítajte viac Mráz prichádza z Kremľa... na Ukrajinu. Putin využíva zimu ako zbraň, Ukrajincom po útokoch chýba teplo a elektrina
Keby sa cesta uskutočnila, v Moskve by mohli hovoriť o ďalšom prelomení svojej izolácie vo Washingtone, odkedy je Trump pri moci. Respektíve by Rusi získali diplomatické body na globálnej medzinárodnej scéne. Naopak, Ukrajincov by určite škrelo, keby videli snímky amerických a ruských zákonodarcov, ako si vo Washingtone podávajú ruku.
Pozvanie od Lunovej nevyznieva prekvapujúco. Nepatrí totiž medzi podporovateľov Ukrajiny v jej boji za obnovenie územnej celistvosti štátu. V júli 2023 predložila v Kongrese návrh pozastaviť všetku americkú pomoc adresovú Ukrajincom. Na jar 2024 hlasovala proti balíku vojenskej pomoci vo výške 60 miliárd dolárov určenej ukrajinský ozbrojeným silám.
Naopak, voči Rusku prejavuje Lunová ústretovosť. „Moskva a Washington už nie sú v období studenej vojny," citovala agentúra TASS jej slová z minulého roku. Lunová dodala, že nevidí dôvod, pre ktorý by sa Američania a Rusi mali k sebe správať ako nepriatelia. Zároveň nevylúčila, že v tomto roku by mohla delegácia Kongresu navštíviť Moskvu.
Už vopred sa však dá jasne predpokladať, že prínos návštevy v USA by bol pre mier na Ukrajine fakticky nulový. O možnostiach ukončenia vojny sa rozhoduje v Bielom dome a v Kremli, respektíve lídri oboch štátov majú svoj tím vyjednávačov. Rokovanie zákonodarcov z obidvoch krajín by nijaký hmatateľný posun nedokázalo priniesť.
Ruský denník Kommersant napísal, že zahraničný výbor Dumy sa zatiaľ nezaoberal pozvánkou do USA: „Príslušný výbor pochybuje, že schváleným poslancom ľahko vydajú víza, ale uznáva, že tém na diskusiu je veľa." Rusi by v takom prípade radi hovorili aj o Venezuele a o Iráne.
Z reakcií v Moskve vyplýva, že Lunová vlastne dala Rusom voľnú ruku v tom, koho by na návštevu Washingtonu vybrali. Komunistický člen výboru pre zahraničné veci Dmitrij Novikov poznamenal, že pozvanie sa vzťahuje na štyroch poslancov, ale v Dume funguje päť frakcií, preto sa nazdáva, že každá politická strana by mala mať v delegácii svojho zástupcu.Čítajte viac Mínus 19 stupňov, bunkre z matracov aj vlaky nezlomnosti: Kyjev čelí najhoršej zime vojny