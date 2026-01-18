Posolstvo je… cukor a bič: EÚ zvažuje pre Trumpove hrozby masívny obchodný protiútok

Uvádzajú to zdroje britského denníka Financial Times (FT). Týmto plánom chce EÚ reagovať na clá, ktorými americký prezident Donald Trump hrozí tým spojencom v NATO, ktorí odmietajú jeho kampaň za získanie Grónska.
Trump chce získať arktický ostrov, ktorý spravuje Dánsko. Dánsku a siedmim ďalším členským štátom NATO, ktoré sa mu postavili, v sobotu pohrozil, že od 1. februára uvalí na ich tovar dovážaný do USA dodatočné clo vo výške 10 %, ktoré sa od 1. júna zvýši na 25 %. Clo má podľa Trumpa platiť až do uzavretia dohody o „kompletnom a úplnom odkúpení Grónska“.
Podľa zdrojov FT sa odvetné opatrenia pripravujú s cieľom poskytnúť európskym lídrom páku na kľúčových stretnutiach s americkým prezidentom počas Svetového ekonomického fóra v Davose, ktoré sa koná na budúci týždeň. Zo zoznamom ciel sa pracovalo už minulý rok, ale bol pozastavený do 6. februára, aby sa zabránilo vypuknutiu plnohodnotnej obchodnej vojny. Jeho opätovnú aktiváciu dnes podľa zdrojov FT prerokúvali veľvyslanci 27 členských štátov EÚ v Bruseli. Preberali tiež takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý môže obmedziť prístup amerických firiem na vnútorný trh Únie a ktorý EÚ doposiaľ nikdy nepoužila.
Túto možnosť cez víkend spomenul aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Ak to bude pokračovať, máme k dispozícii jasné nástroje odvetných krokov… (Trump) používa čisto mafiánske metódy,“ povedal pre denník európsky diplomat, ktorý sa zúčastnil rokovaní o opatreniach. „Zároveň chceme na verejnosti zachovať pokoj a dať mu príležitosť ustúpiť,“ pokračoval. „Posolstvo je… cukor a bič,“ dodal.Čítajte viac Macron chce kvôli Trumpovi aktivovať nikdy nepoužitý vplyvný nástroj EÚ
Paríž a Berlín koordinujú spoločnú reakciu. Ich ministri financií sa majú v pondelok stretnúť v Berlíne a následne odcestovať do Bruselu na rokovania so svojimi európskymi kolegami, uviedol francúzsky vládny predstaviteľ. „Túto otázku bude potrebné prerokovať aj so všetkými partnermi G7 pod francúzskym predsedníctvom,“ dodal.