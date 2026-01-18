Pravda Správy Svet Posolstvo je… cukor a bič: EÚ zvažuje pre Trumpove hrozby masívny obchodný protiútok

Európska únia zvažuje zavedenie dovozných ciel na tovar zo Spojených štátov v hodnote 93 miliárd eur. Mohla by tiež obmedziť prístup amerických spoločností na jednotný trh Únie.

18.01.2026 20:30
Americký zásah v Grónsku by bol katastrofa, koniec sveta, varoval Tusk
Vzhľadom na doterajšie počínanie Donalda Trumpa je možný každý scenár, pripustil šéf poľskej vlády. Poľsko svojich vojakov do Grónska nevyšle, uviedol. / Zdroj: Reuters

Uvádzajú to zdroje britského denníka Financial Times (FT). Týmto plánom chce EÚ reagovať na clá, ktorými americký prezident Donald Trump hrozí tým spojencom v NATO, ktorí odmietajú jeho kampaň za získanie Grónska.

Trump chce získať arktický ostrov, ktorý spravuje Dánsko. Dánsku a siedmim ďalším členským štátom NATO, ktoré sa mu postavili, v sobotu pohrozil, že od 1. februára uvalí na ich tovar dovážaný do USA dodatočné clo vo výške 10 %, ktoré sa od 1. júna zvýši na 25 %. Clo má podľa Trumpa platiť až do uzavretia dohody o „kompletnom a úplnom odkúpení Grónska“.

Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Podľa zdrojov FT sa odvetné opatrenia pripravujú s cieľom poskytnúť európskym lídrom páku na kľúčových stretnutiach s americkým prezidentom počas Svetového ekonomického fóra v Davose, ktoré sa koná na budúci týždeň. Zo zoznamom ciel sa pracovalo už minulý rok, ale bol pozastavený do 6. februára, aby sa zabránilo vypuknutiu plnohodnotnej obchodnej vojny. Jeho opätovnú aktiváciu dnes podľa zdrojov FT prerokúvali veľvyslanci 27 členských štátov EÚ v Bruseli. Preberali tiež takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý môže obmedziť prístup amerických firiem na vnútorný trh Únie a ktorý EÚ doposiaľ nikdy nepoužila.

Túto možnosť cez víkend spomenul aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Ak to bude pokračovať, máme k dispozícii jasné nástroje odvetných krokov… (Trump) používa čisto mafiánske metódy,“ povedal pre denník európsky diplomat, ktorý sa zúčastnil rokovaní o opatreniach. „Zároveň chceme na verejnosti zachovať pokoj a dať mu príležitosť ustúpiť,“ pokračoval. „Posolstvo je… cukor a bič,“ dodal.

Paríž a Berlín koordinujú spoločnú reakciu. Ich ministri financií sa majú v pondelok stretnúť v Berlíne a následne odcestovať do Bruselu na rokovania so svojimi európskymi kolegami, uviedol francúzsky vládny predstaviteľ. „Túto otázku bude potrebné prerokovať aj so všetkými partnermi G7 pod francúzskym predsedníctvom,“ dodal.

