Tragická zrážka vlakov v Španielsku: zahynulo najmenej päť ľudí

Zdroje z Občianskej gardy (Guardia Civil) pre RTVE potvrdili, že vo vozňoch bolo uväznených niekoľko zranených ľudí a na mieste pracujú záchranné zložky.
K nehode došlo približne o 19.40 h SEČ, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku idúceho po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy.
Po nehode bola pozastavená premávka vysokorýchlostných vlakov AVE medzi Madridom a Andalúziou.
Na miesto nešťastia prišiel aj minister dopravy a udržateľnej mobility Óscar Puente. Prezidentka autonómneho spoločenstva Madrid Isabel Díazová Ayusoová na platforme X uviedla, že tamojšie nemocnice sú k dispozícii andalúzskej regionálnej vláde.