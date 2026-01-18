Pravda Správy Svet Tragická zrážka vlakov v Španielsku: zahynulo najmenej päť ľudí

Najmenej päť ľudí zomrelo a ďalších 25 utrpelo vážne zranenia po tom, čo sa v nedeľu večer neďaleko mesta Adamuz v španielskej provincii Córdoba vykoľajili dva vysokorýchlostné vlaky. TASR o tom informuje s odvolaním sa na verejnoprávny telerozhlas RTVE.

18.01.2026 21:30 , aktualizované: 22:24
Zdroje z Občianskej gardy (Guardia Civil) pre RTVE potvrdili, že vo vozňoch bolo uväznených niekoľko zranených ľudí a na mieste pracujú záchranné zložky.

Zrážka rýchlovlakov v Španielsku
Zdroj: Reuters/@eleanorinthesky via X

K nehode došlo približne o 19.40 h SEČ, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku idúceho po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy.

Po nehode bola pozastavená premávka vysokorýchlostných vlakov AVE medzi Madridom a Andalúziou.

Na miesto nešťastia prišiel aj minister dopravy a udržateľnej mobility Óscar Puente. Prezidentka autonómneho spoločenstva Madrid Isabel Díazová Ayusoová na platforme X uviedla, že tamojšie nemocnice sú k dispozícii andalúzskej regionálnej vláde.

