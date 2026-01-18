Pravda Správy Svet VIDEO: To tu roky nebolo. Pozrite sa, ako vyzerá zamrznutý Balaton

Maďarský Balaton zamrzol tak, že bolo na ňom možné bezpečne sa korčuľovať. Využilo to množstvo ľudí.

18.01.2026 21:55
Balaton zamrzol, hneď ho obsadili korčuliari
Video

Teploty pod bodom mrazu zhrubli ľad v blízkosti južného pobrežia jazera, informovali úrady v piatok. Podľa polície ľad v blízkosti južného pobrežia dosiahol 12 až 15 centimetrov, čím prekročil minimálnu bezpečnú hranicu pre vstup na prírodný ľad. Najväčšie jazero v strednej Európe naposledy takto zamrzlo pred desiatimi rokmi.

Počasie na týždeň: Mrazivé noci, slnečné dni
Video
Slnko vás cez deň rozohreje, noc vás vymrazí.

Úrady však varovali, že podmienky na celej ploche jazera zostávajú veľmi nerovnomerné. Na severnom pobreží sa hrúbka ľadu pohybuje od 8 do 12 centimetrov, pričom polícia opisuje povrch ako nekonzistentný a potenciálne nebezpečný. Meteorológovia poznamenali, že silný vietor začiatkom týždňa rozbil plávajúce ľadové príkrovy, čím oddialil tvorbu stabilnej ľadovej vrstvy a zanechal na otvorenej vode nepredvídateľné slabé miesta.

Úrady zdôraznili, že korčuľovanie je povolené len do 50 až 70 metrov od južného pobrežia v oblastiach s plytkou vodou, kde je ľahší prístup v prípade záchrany. Polícia odporučila, aby sa ľudia vyhýbali prístavom a hlbším častiam jazera, kde trhliny a pohyby súvisiace s teplotou naďalej podkopávajú integritu ľadu.

Napriek takmer úplnému zamrznutiu pozorovanému začiatkom tohto týždňa – prvý takýto jav po deviatich rokoch – úrady opakovane varovali, že ľad zostáva na väčšine jazera nebezpečný.

