VIDEO: To tu roky nebolo. Pozrite sa, ako vyzerá zamrznutý Balaton

Teploty pod bodom mrazu zhrubli ľad v blízkosti južného pobrežia jazera, informovali úrady v piatok. Podľa polície ľad v blízkosti južného pobrežia dosiahol 12 až 15 centimetrov, čím prekročil minimálnu bezpečnú hranicu pre vstup na prírodný ľad. Najväčšie jazero v strednej Európe naposledy takto zamrzlo pred desiatimi rokmi.
Úrady však varovali, že podmienky na celej ploche jazera zostávajú veľmi nerovnomerné. Na severnom pobreží sa hrúbka ľadu pohybuje od 8 do 12 centimetrov, pričom polícia opisuje povrch ako nekonzistentný a potenciálne nebezpečný. Meteorológovia poznamenali, že silný vietor začiatkom týždňa rozbil plávajúce ľadové príkrovy, čím oddialil tvorbu stabilnej ľadovej vrstvy a zanechal na otvorenej vode nepredvídateľné slabé miesta.
Úrady zdôraznili, že korčuľovanie je povolené len do 50 až 70 metrov od južného pobrežia v oblastiach s plytkou vodou, kde je ľahší prístup v prípade záchrany. Polícia odporučila, aby sa ľudia vyhýbali prístavom a hlbším častiam jazera, kde trhliny a pohyby súvisiace s teplotou naďalej podkopávajú integritu ľadu.
Napriek takmer úplnému zamrznutiu pozorovanému začiatkom tohto týždňa – prvý takýto jav po deviatich rokoch – úrady opakovane varovali, že ľad zostáva na väčšine jazera nebezpečný.