V Prahe pristálo lietadlo s Čechom prepusteným z venezuelského väzenia

Armádny špeciál z Caracasu pristál na starom ruzyňskom letisku. Pripravené tam boli dve sanitky. Tridsaťpäťročného Darmovzala čaká zdravotné vyšetrenie, povedal večer v televízii Prima jeho otec. Matka pri príchode na letisko novinárom uviedla, že rodina chce poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o prepustenie jej syna. „Chceli by sme, aby sa podpora teraz obrátila k tým, ktorí sú stále vo väzení,“ povedala. Podľa nej je prepustených len zlomok z celkového počtu väznených. Zároveň požiadala médiá o rešpektovanie súkromia.
Minister obrany Jaromír Zůna (za SPD) dnes po príchode na letisko povedal novinárom, že preprava Darmovzala domov bola pomerne náročná operácia, ktorá sa pripravovala niekoľko dní a počas celej tej doby boli ľudia aj lietadlo neustále pripravení na odlet. „Myslím si, že je to skvelá práca, že sme dostali nášho človeka späť domov,“ uviedol Zůna. Podľa skorších informácií malo byť na spiatočnej ceste na palube šesť prepustených väzňov, no Venezuela podľa Macinku niektorým z prepustených neumožnila odletieť.
Na prílet dorazili aj Macinka a premiér Andrej Babiš (ANO), ktorí Darmovzalovo prepustenie oznámili v piatok na mimoriadnej tlačovej konferencii. Pre jeho vyzdvihnutie vyrazil armádny špeciál. Macinka ani Babiš dnes s novinármi nehovorili.
Venezuelské úrady zadržali Darmovzala počas jeho turistickej návštevy krajiny v septembri 2024 s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu. Česká diplomacia uviedla, že takéto tvrdenia nemajú žiadny reálny základ. Podobným spôsobom venezuelské úrady zadržali aj ďalších zahraničných občanov. Mimovládna organizácia Foro Penal označila Darmovzala za človeka zadržaného z politických dôvodov.
Podľa Macinku bol Darmovzal prepustený v noci na piatok okolo 04.00 po niekoľkých týždňoch intenzívneho vyjednávania. Prepustenie českého občana označil prezident Petr Pavel za skvelú správu. Poďakoval tiež odborníkom v Česku aj zahraničným partnerom vrátane Európskej únie a Spojených štátov, ktorí sa prípadom dlhé mesiace zaoberali. Správu privítali aj ďalší českí politici.
Venezuelská vláda po únose Madura a jeho manželky do USA začala minulý týždeň vo väčšom počte prepúšťať politických väzňov. Dočasnou venezuelskou prezidentkou sa stala dovtedajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej teraz Washington požaduje poslušnosť, inak hrozí ďalší vojenský zásah.