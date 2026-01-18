V prvom kole prezidentských volieb v Portugalsku vedie socialistický politik Seguro

Seguro (63) podľa výstupných prieskumov získal 30 až 35 percent hlasov, zatiaľ čo Ventura (43) 19,9 až 24,1 percenta. Na treťom mieste sa spomedzi celkovo 11 kandidátov zrejme umiestnil pravicový europoslanec Joao Cotrim de Figueiredo (64), ktorému pripisujú 16,3 až 21 percenta hlasov.
Prezident má v Portugalsku prevažne reprezentatívnu funkciu, no disponuje aj niekoľkými kľúčovými právomocami, medzi ktoré patrí za určitých okolností možnosť rozpustiť parlament, vyhlásiť predčasné parlamentné voľby a vetovať zákony.
Za približne 50 rokov, ktoré uplynuli od zvrhnutia fašistickej diktatúry v Portugalsku, sa prezidentské voľby dostali do druhého kola len raz – v roku 1986. Podľa agentúry Reuters to poukazuje na rozdrobenosť politického prostredia v dôsledku vzostupu krajnej pravice a sklamania voličov z hlavných politických strán.
Venturova strana Chega (Stačilo), ktorú Reuters označuje za protiimigračnú či protisystémovú, sa len šesť rokov od svojho vzniku stala po parlamentných voľbách vlani v máji hlavnou opozičnou stranou. Všetky nedávne prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že Ventura v druhom kole prezidentských volieb zrejme prehrá, pretože ho odmieta viac než 60 percent voličov, uviedla agentúra Reuters.