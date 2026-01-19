Pravda Správy Svet ONLINE: Rusi nechcú mier, zvyšujú výrobu zbraní, tvrdí Syrskyj. Ukrajina to chce narušiť, so slabými sa dohoda neuzatvára

Moskva podľa hlavného ukrajinského veliteľa Syrského plánuje tento rok vyrábať denne až 1000 dronov.

19.01.2026 06:00
vojna na Ukrajine, Charkov Foto:
Na fotografii, ktorú poskytla ukrajinská záchranná služba, pracujú zamestnanci záchranných zložiek na hasení požiaru po ruskom útoku v Charkove na Ukrajine v utorok 13. januára 2026.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 426 dní
Útoky na ropné tankery pri Novorossijsku: drony zasiahli kľúčovú tepnu Kazachstanu
Video
V Čiernom mori došlo k sérii útokov bezpilotných lietadiel na ropné tankery smerujúce k terminálu Kaspické ropovodné konzorcium (CPC) pri ruskom prístave Novorossijsk. / Zdroj: X / NEXTA
Ukrajinskí vojaci, vojna, čln, Čítajte viac 1425. deň: Ukrajina prechádza do ofenzívy: Syrskyj hovorí o úderoch, ktoré prinútia Rusko meniť plány

6:00 Rusko neprejavuje žiadny záujem o rokovania vedúce k mierovej dohode a namiesto toho výrazne zvyšuje výrobu zbraní, vyhlásil hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj. Moskva podľa neho plánuje tento rok vyrábať denne až 1000 dronov. Syrskyj to uviedol v rozhovore pre spravodajský portál LB.ua, ktorý zverejnili v nedeľu, informuje agentúra Reuters.

„Vidíme kroky nepriateľa a nie sú žiadne náznaky, že sa pripravujú na nejaké mierové rokovania alebo iniciatívy na bojisku. Naopak, pozorujeme zvýšenie intenzity bojových operácií, počtu útočných nepriateľských zoskupení a objemu výroby úderných zbraní, rakiet a dronov,“ povedal Syrskyj s tým, že Rusko v súčasnosti produkuje denne 404 bezpilotných lietadiel rôznych typov.

Ukrajinská armáda musí podľa neho urobiť všetko pre to, aby plány Moskvy zvýšiť produkciu narušila a spôsobila jej straty s cieľom vytvoriť podmienky pre rokovania. „Nikto nebude uzatvárať dohodu so slabou stranou,“ poznamenal Syrskyj.

Denník The New York Times ešte v septembri minulého roka napísal, že Rusko je schopné ročne vyrobiť približne 30 000 dronov typu Šáhid a že tento počet by mohlo v tomto roku zdvojnásobiť. Šéf Kremľa Vladimir Putin stanovil výrobu dronov za štátnu prioritu.

Ukrajina svoje kapacity na výrobu bezpilotných zbraní po začiatku ruskej invázie vo februári 2022 rýchlo rozvinula a počíta s ďalším pokrokom. Bezpilotné lietadlá považujú vojenskí velitelia za efektívny a lacný prostriedok boja proti ruským dronovým útokom, namiesto použitia rakiet.

Po bezmála štyroch rokoch vojny majú ruské sily pod kontrolou približne 20 percent ukrajinského územia a pri pomalom postupe na východe Ukrajiny zaznamenávajú ďalšie územné zisky, uviedla agentúra Reuters s tým, že Moskva niekoľkokrát do týždňa oznamuje dobytie nových dedín na Ukrajine.

Syrskyj v rozhovore tiež ocenil ukrajinskú armádu za údery hlboko v Rusku, ktoré sú podľa neho jej silnou stránkou. Takto zasiahnutých bolo podľa neho 719 cieľov, pričom vznikli škody vo výške 15 miliárd dolárov, a to hlavne v ruskom ropnom priemysle.

