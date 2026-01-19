Populácia Číny sa zmenšuje štvrtý rok po sebe, záujem o svadby je historicky najnižší

Tento trend podčiarkuje hlbokú demografickú krízu, keďže miera pôrodnosti klesla na minimum od roku 1949, konkrétne na 5,63 dieťaťa na 1 000 obyvateľov.
V minulom roku sa v Číne narodilo len 7,92 milióna detí, čo predstavuje prudký prepad oproti roku 2024, kedy sa narodilo 9,54 milióna detí. Súbežne s tým stúpa počet úmrtí, ktorý medziročne vzrástol o približne 400-tisíc na celkových 11,31 milióna zosnulých. Práve starnutie populácie komplikuje plány Pekingu na zvýšenie domácej spotreby a vyvoláva tlak na už aj tak napätý dôchodkový rozpočet, keďže pracovný trh plánujú opustiť stovky miliónov ľudí.
Vláda sa snaží nepriaznivý vývoj zvrátiť rôznymi opatreniami vrátane zvyšovania veku odchodu do dôchodku či uvoľňovania prísnej politiky jedného dieťaťa. Jedným z kľúčových faktorov nízkej pôrodnosti je aj klesajúci počet sobášov, ktoré v roku 2024 zaznamenali historicky najväčší pätinový úbytok. Určitú nádej na dočasné zlepšenie prináša nové nariadenie z mája 2025, ktoré párom umožňuje uzavrieť manželstvo kdekoľvek v krajine bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.Čítajte aj Trump sprísňuje čipovú vojnu. Čína napriek clám valcuje svetové trhy