Čile vyhlásilo stav katastrofy: Lesné požiare zabili najmenej osemnásť ľudí a vyhnali z domovov tisíce obyvateľov

Vďaka opatreniu je možné lepšie koordinovať spoluprácu s armádou pri hasení viac ako dvoch desiatok aktívnych lesných požiarov, ktoré podľa úradov spálili už 8 500 hektárov porastov. Tvrdo zasiahnuté je mesto Concepción v regióne Bío-Bío, kde prezident na tlačovej konferencii vyjadril sústrasť rodinám obetí a varoval, že počet mŕtvych sa pravdepodobne ešte zvýši.
„Ako viete, v takýchto núdzových situáciách je vždy prvoradým cieľom bojovať s ohňom a uhasiť ho. Nesmieme však nikdy zabúdať, že ide o ľudské tragédie, o rodiny, ktoré trpia. Sú to ťažké časy,“ povedal Boric.
Stav katastrofy vyhlásil prezident v regiónoch Bío-Bío a susednom Ñuble, ktoré ležia približne 500 kilometrov južne od Santiaga. Iba v Bió-Bío podľa Borica požiare postihli viac ako 1 000 domov a donútili k evakuácii 50 000 ľudí.
S plameňmi zápasí takmer 4 000 hasičov. Ich snahu však sťažovalo teplo a silný vietor. V nedeľu namerali 38 stupňov Celzia a očakáva sa, že horúce počasie bude pretrvávať aj v pondelok.
Obyvatelia uviedli, že ich lesné požiare prekvapili po polnoci a uväznili ich v domoch. Mnoho z miestnych sa podľa slov 55-ročného Johna Guzmána ani neevakuovalo, pretože si mysleli, že požiare sa zastavia na okraji lesa. „Bolo to úplne mimo kontroly. Nikto to nečakal,“ povedal Guzmán, ktorý pozoroval dianie v meste Penco, kde dym zahalil oblohu oranžovým oparom.
Čile aj susedná Argentína zažívajú od začiatku roka extrémne teploty a vlny horúčav. V Patagónii na juhu Argentíny zničili požiare nedávno viac než 15 000 hektárov porastov.