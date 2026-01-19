Vládna SPD je podľa Okamuru proti predaju lietadiel L-159 Ukrajine

Prezident Petr Pavel v nedeľu uviedol, že Ukrajina navrhla odkúpenie lietadiel L-159, čo by pre českého výrobcu bola príležitosť. Poskytnutie štyroch lietadiel z 24, ktoré armáda má, podľa neho predstavuje prijateľnú mieru rizika. Okamura zdôraznil, že nejde o vyradené stroje, ale súčasť výzbroje armády. Ani generálny štáb si podľa neho nebol v minulom volebnom období istý, či by bolo vhodné lietadlá poskytnúť. „Nákupná hodnota je veľmi vysoká, zvyšková je zlomková. My by sme tie lietadlá museli rovnako znovu nakúpiť,“ povedal Okamura.
Pavel podľa Okamuru pri svojej návšteve Ukrajiny zohľadnil názor kabinetu ANO, SPD a Motoristov, ktorý na rozdiel od bývalej vlády Petra Fialu (ODS) nechce dávať peniaze na zbrane pre Ukrajinu. Informáciu o lietadlách podľa šéfa snemovne navyše čiastočne skreslili ukrajinské médiá. „S predajom nesúhlasím, sú tam vecné a odborné dôvody,“ uviedol Okamura. Tiež stanovisko ministra Zůnu je odmietavé, okrem iného s ohľadom na zámer kabinetu posilňovať protivzdušnú obranu, dodal.Čítajte viac Pavel sa s ponukou lietadiel Ukrajine zachoval ako slon v porceláne, povedal Macinka. Prezident reagoval
Pavel podľa ukrajinských médií na Ukrajine hovoril o poskytnutí niekoľkých menších lietadiel pre obranu proti dronom, prostriedkov včasného varovania a generátorov pre prípad výpadku dodávok elektriny z bežnej siete. Minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi) v nedeľu v Českej televízii (ČT) povedal, že prezident ponuku s vládou nekonzultoval a zachoval sa ako slon v porceláne.
Pavel kritiku odmietol. „Je znakom skúsených ľudí a diplomatov zvlášť, že si informácie preverujú skôr, ako prídu k nejakému záveru. Tým skôr, keď sa rozhodnú mentorovať prezidenta republiky,“ uviedol Pavel. Lietadlá sú predmetom záujmu Ukrajiny minimálne pol roka a terajšie rokovania nadväzovali na všetky predchádzajúce rokovania českej a ukrajinskej strany, teda aj na nedávnu návštevu Macinku na Ukrajine, povedal.Čítajte viac Vydrží česká vláda? Politológ: Babiš je v defenzíve, ale českú koalíciu spája moc
Koaličná rada dnes okrem otázky lietadiel L-159 prerokuje tiež svoje plány na sprísnenie podmienok pobytu cudzincov v Česku. „Sú to návrhy za ministerstvo vnútra, ale zapojili sme aj ministerstvá zdravotníctva, práce, spravodlivosti,“ povedal Okamura. Úpravy sa majú dotknúť aj pravidiel poskytovania dočasnej ochrany utečencom z Ukrajiny. Ďalším bodom programu koaličnej rady je podľa šéfa SPD zrušenie poplatkov za ČT a Český rozhlas.