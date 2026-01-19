Trump napísal nórskemu premiérovi list, ktorý vyvoláva obavy. Jeho obsah sa dostal na verejnosť

Šéf Bieleho domu opäť zdôraznil svoj zámer získať Grónsko, arktický ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánska. Píše o tom agentúra Reuters, ktorá má list k dispozícii.
„Vzhľadom na to, že sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovu cenu za mier za to, že som zastavil osem vojen a viac, už necítim povinnosť myslieť čisto na mier,“ napísal Trump nórskemu predsedovi vlády. Nobelovu cenu za mier udeľuje Nobelov výbor, päťčlenný orgán volený nórskym parlamentom.
Trump spochybňuje nárok Dánska na ostrov
Trump v liste spochybnil nárok Dánska na Grónsko a jeho schopnosť ochrániť arktický ostrov pred Ruskom a Čínou. „Prečo majú vôbec ‚právo vlastníctva‘? Nie sú o tom žiadne písané dokumenty, iba tam pred stovkami rokov pristála loď, ale naše lode tam tiež pristávali,“ napísala americká hlava štátu na adresu Dánskeho kráľovstva.
Republikánsky prezident uviedol, že od založenia NATO urobil pre alianciu viac, než ktokoľvek iný a že NATO by mala teraz urobiť niečo pre Spojené štáty. „Svet nie je v bezpečí, kým nebudeme mať plnú a totálnu kontrolu nad Grónskom,“ napísal Trump v závere listu.Čítajte viac Tretí útok na ropovod Družba. Trump Orbánovi: Viktor, som veľmi nahnevaný, povedzte to aj Slovensku
Americký prezident dal najavo, že ostrov chce od Kodane kúpiť, čo odmieta dánska aj grónska vláda. Trump v sobotu oznámil, že od 1. februára zvyšuje dovozné clá pre osem štátov a že tieto clá budú platiť, pokiaľ Spojené štáty neuzavrú dohodu o kúpe Grónska od Dánska.
Dodatočné desaťpercentné dovozné clá sa majú vzťahovať na všetok tovar dovážaný do USA z krajín, ktoré sa postavili proti Trumpovmu želaniu tento arktický ostrov získať – teda z Dánska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Holandska a z Fínska, ktoré sú členmi EÚ, a tiež na Británii a Nórsko.
Rutte sa stretne s ministrami z Grónska a Dánska
Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa stretne s ministrami Grónska a Dánska. Dôvodom je stupňujúci sa spor o najväčší ostrov na svete.
Stretnutie s grónskou ministerkou zahraničných vecí Vivian Motzfeldtovou a dánskym ministrom obrany Troelsom Lundom Poulsenom sa koná v čase, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje prevziať kontrolu nad Grónskom. Tvrdí, že je to nevyhnutné pre bezpečnostné potreby USA. Jeho európski spojenci v NATO, medzi ktorých patrí aj Dánsko, to rozhodne odmietajú.
Grónsko opakovane vyhlásilo, že si neželá stať sa súčasťou Spojených štátov. Spojenci v NATO zase tvrdia, že na ochranu Arktídy nie je potrebné, aby USA prevzali kontrolu nad ostrovom.
Spojené štáty majú na severozápade Grónska vojenskú základňu Pituffik Space Base (predtým známa ako Thule Air Base). Vznikla na základe dánsko-americkej obrannej dohody v roku 1951 v rámci spoločnej obrany počas studenej vojny proti Sovietskej zväzu.Čítajte viac Trump tvrdo udrel: Kvôli Grónsku zavádza desaťpercentné clo pre osem krajín. Nenecháme sa zastrašiť, reagujú Európania