Streľba na úrade v obci Chřibská: Mŕtva žena a niekoľko zranených vrátane policajta

„Podľa predbežných informácií je bilancia útoku nasledujúca: jedna smrteľne zranená osoba, tri zranené osoby a jeden zranený policajt,“ oznámila polícia. O niekoľko minút dodala, že zomrelá osoba je žena a mŕtvy je aj strelec.
Krátko pred 10.30 h informovala o tom, že z dôvodu nahlásenej streľby z Mestského úradu v Chřibskej tam mieria všetky jej dostupné sily a prostriedky vrátane takzvaných prvosledových hliadok, zásahovej jednotky, špeciálnej poriadkovej jednotky, dopravných policajtov aj kriminalistov. Ľudí upozornila, aby sa miestu vyhli. V tejto chvíli však už podľa polície nebezpečenstvo nehrozí.