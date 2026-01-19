Pravda Správy Svet Streľba na úrade v obci Chřibská: Mŕtva žena a niekoľko zranených vrátane policajta

Streľba na úrade v obci Chřibská: Mŕtva žena a niekoľko zranených vrátane policajta

Na mestskom úrade v meste Chřibská v Úsťanskom kraji sa v pondelok strieľalo. Útočník tam podľa českej polície zabil jednu osobu a štyri ďalšie zranil, jedným zo zranených je policajt. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X s tým, že strelec bol eliminovaný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

19.01.2026 11:08 , aktualizované: 11:25
debata (3)

„Podľa predbežných informácií je bilancia útoku nasledujúca: jedna smrteľne zranená osoba, tri zranené osoby a jeden zranený policajt,“ oznámila polícia. O niekoľko minút dodala, že zomrelá osoba je žena a mŕtvy je aj strelec.

Krátko pred 10.30 h informovala o tom, že z dôvodu nahlásenej streľby z Mestského úradu v Chřibskej tam mieria všetky jej dostupné sily a prostriedky vrátane takzvaných prvosledových hliadok, zásahovej jednotky, špeciálnej poriadkovej jednotky, dopravných policajtov aj kriminalistov. Ľudí upozornila, aby sa miestu vyhli. V tejto chvíli však už podľa polície nebezpečenstvo nehrozí.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"