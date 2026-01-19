Trump vydiera Európu, nenecháme sa zastrašiť, znie z Nemecka. Meloniová je opatrnejšia

„Nenecháme sa zastrašiť – ani clami, ani slovami, ani hrozbami. Musíme byť jasní, pokojní, ale jasní,“ zdôraznil Klingbeil. Európa je podľa jeho slov „vydieraná“.
„V súčasnosti veľmi úzko koordinujeme postup s našimi európskymi partnermi. A na túto hrozbu… príde európska odpoveď,“ dodal podľa agentúry DPA.
Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín – Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko a Fínsko – uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo. Bude platiť do vyriešenia otázky získania Grónska Spojenými štátmi. Od 1. júna by sa podľa neho clo mohlo zvýšiť až na 25 percent.Čítajte viac Trump napísal nórskemu premiérovi list, ktorý vyvoláva obavy. Jeho obsah sa dostal na verejnosť
Lídri Európskej únie sa majú v najbližších dňoch zísť na mimoriadnom summite v Bruseli, kde budú rokovať o možnostiach reakcie na Trumpove hrozby. Stretnutie je predbežne naplánované na štvrtok, hoci termín zatiaľ nie je definitívne potvrdený, uviedol pre TASR diplomatický zdroj.
Podľa agentúry Reuters EÚ zvažuje dve hlavné možnosti. Prvou sú odvetné clá na dovoz z USA v hodnote približne 93 miliárd eur. Boli plánované už minulý rok, no odložené po dosiahnutí obchodnej dohody medzi EÚ a USA.
Druhou možnosťou je aktivácia takzvaného nástroja proti (ekonomickému) nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nepoužila. Tento mechanizmus umožňuje prijať protiopatrenia v prípade ekonomického tlaku s cieľom vynútiť politické rozhodnutia. Na jeho využitie vyzvalo Francúzsko. Stanica Euronews upozorňuje, že nástroj pôsobí na papieri účinne, ale v praxi zatiaľ nebol overený.
V nedeľu večer sa v Bruseli uskutočnilo viac než trojhodinové rokovanie veľvyslancov členských štátov EÚ, na ktorom predstavili svoje postoje k možnej reakcii. Skončilo sa bez konkrétneho záväzku k niektorej z možností, napísal magazín Politico. Podľa zdroja agentúry Reuters má balík odvetných ciel medzi členskými štátmi väčšiu podporu než použitie nástroja ACI.
Rím vyzýva na deeskaláciu
Talianska premiérka Giorgia Meloniová podľa svojho najnovšieho vyhlásenia tlmočila prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi svoj nesúhlas so zavedením nových ciel voči európskym krajinám, ktoré sa postavili na stranu Grónska. Zároveň dodala, že by nebolo správne napätie okolo Grónska ďalej stupňovať, uviedla talianska agentúra ANSA.
„Zvýšenie ciel proti krajinám, ktoré sa rozhodli prispieť k bezpečnosti Grónska, je chyba a ja s tým nesúhlasím,“ povedala Meloniová, ktorá má s Trumpom priateľské vzťahy a bola jedinou európskou líderkou pozvanou na jeho minuloročnú inauguráciu. Talianska premiérka informovala o svojom rozhovore s americkým prezidentom v nedeľu počas návštevy Južnej Kórey.
„Pred niekoľkými hodinami som hovorila s Donaldom Trumpom a povedala mu svoj názor. Rozprávala som sa aj s generálnym tajomníkom NATO, ktorý potvrdil, že Aliancia začína pracovať na tejto otázke,“ dodala Meloniová.
Zdôraznila, že je potrebné obnoviť dialóg a vyhnúť sa eskalácii, pričom uviedla, že došlo „k problému s porozumením a komunikáciou“ ohľadom vyslania európskych vojakov do Grónska. Podľa nej by sa tento krok nemal interpretovať ako „protiamerický“.Čítajte viac Grónsko je dánske, odmietame colné boje medzi štátmi, uviedol Blanár