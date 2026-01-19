VIDEO: Špeciálna jednotka Alfa trhá ruskú PVO a otvára koridory pre drony. SBU ukázala miliardovú skazu

Ako uvádza SBU, išlo o údery na dlhú vzdialenosť, ktoré „spôsobujú značné straty kľúčovým prvkom stupňovitého systému protivzdušnej obrany (PVO) Ruska“. Zásahy sa zameriavali na najdôležitejšie komponenty ruského obranného systému.
Medzi zničenými alebo vyradenými prostriedkami boli podľa SBU systémy protivzdušnej obrany dlhého a stredného dosahu, konkrétne systémy S-300 / S-350 / S-400.
Zasiahnuté boli aj ďalšie protilietadlové komplexy. SBU uvádza zničenie protilietadlových raketových kompletov Buk-M1 / M2, ako aj protilietadlových raketových a delostreleckých systémov Pancir-S1 / S2.
Straty utrpeli aj systémy krátkeho dosahu. Medzi nimi SBU menovite uvádza protilietadlové raketové komplety ‚Tor-M1 / M2 / M3‘.
Okrem samotných raketových systémov boli vážne poškodené aj prostriedky rádiolokačného prieskumu a navádzania. Kontrarozviedka zdôrazňuje, že ide o techniku kriticky dôležitú pre zisťovanie vzdušných cieľov a fungovanie PVO.
Medzi zasiahnutými radarovými systémami sú podľa SBU RLS 55Ž6U ‚Nebo-U / Nebo-M‘, ako aj ďalšie rádiolokačné stanice vrátane RLS Podľot, RLS Niobij, RLS Kasta-2E2, RLS Gamma-D a RLS Protivnik-GE.
SBU zároveň uvádza, že boli poškodené aj rádiolokačné prostriedky zo zostavy systémov Buk, S-300 / S-400, radar 92N6 a ďalšie.
Podľa Bezpečnostnej služby Ukrajiny mala táto činnosť širší operačný dopad. Viacvrstvová PVO Ruska bola narušená, uvádza SBU.
Dôsledkom zásahov bolo podľa SBU vytvorenie priaznivejších podmienok pre ďalšie operácie. Konkrétne sa tým vytvorili bezpečné koridory pre ukrajinské drony s dlhým doletom smerujúce hlboko do tylu nepriateľa.Čítajte viac Moskva stráca techniku aj čas. Ruská armáda sa nechce prispôsobiť vojne s dronmi a dúfa v zázrak, píše NYT