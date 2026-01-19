Cichanovska sa už necítili v Litve bezpečne. Po piatich rokoch odchádza do inej krajiny

Cichanovska sa uchýlila do litovského exilu po bieloruských prezidentských voľbách v roku 2020, keď úrady vyhlásili za víťaza dlhoročného autoritárskeho vládcu krajiny Alexandra Lukašenka. Opozícia voľby označila za sfalšované, v skutočnosti podľa nej vyhrala práve Cichanovska. Západ oficiálne výsledky odmietol uznať.
V Bielorusku sa zdvihla obrovská vlna protestov. Státisíce ľudí vyšli do ulíc, ale režim demonštrácie tvrdo potlačil. Desiatky tisíc ľudí poriadkovej sily zadržali a tisíce z nich policajti zbili v celách. Desiatky nezávislých médií a mimovládnych organizácií úrady zakázali. Mnoho ľudí súdy poslali na roky za mreže. Hlavní opoziční predstavitelia skončili buď vo väzení, alebo utiekli zo zeme.
Väčšina Bielorusov utiekla do Poľska a Litvy – pričom opozícia si za základňu zvolila Vilnius. Vlani v októbri ale kancelária Cichanovskej dočasne pozastavila činnosť po tom, čo Litva znížila úroveň jej ochrany.
Podľa agentúry AFP ju má zabezpečovať polícia namiesto osobitnej služby na ochranu významných osôb. Úrady tvrdili, že zmena odráža nižšiu úroveň hrozby, zatiaľ čo podľa kritikov znížila jej status, uviedla stanica LRT.
Vyhrážky smrťou pravidlom
Predstavitelia bieloruskej opozície pravidelne dostávajú vyhrážky smrťou, napísal vtedy server Novaja gazeta Europa. Podľa AFP Cichanovskej tím od zníženia bezpečnostného statusu političky hlásil zvýšené hrozby zo strany bieloruskej tajnej služby KGB.
Podľa poradcu Cichanovskej Dzianisa Kučynského je teraz manžel opozičnej vodkyne Siarhej Cichanovski z bezpečnostných dôvodov v Spojených štátoch. Cichanovski sa po rokoch väznenia dostal na slobodu spolu s ďalšími politickými väzňami vlani v júni, v decembri režim prepustil ďalších významných opozičníkov a kritikov Minsku.
O svojom rozhodnutí presídliť sa do Poľska Cichanovska minulý týždeň informovala litovských zákonodarcov, uviedla v pondelok verejnoprávna stanica LRT. Agentúra AFP, ktorá o presune Cichanovskej píše tiež, sa odvoláva na členov jej tímu a zdroj z poľského ministerstva zahraničia. Niekoľko členov tímu by malo aj naďalej pracovať vo Vilniuse, píše LRT.
Cichanovska cestuje po svete a snaží sa presviedčať zahraničných politikov, aby podporovali prodemokratické hnutie v Bielorusku. Tamojší súd jej medzitým v neprítomnosti vymeral pätnásťročný trest väzenia, keď ju uznal vinnú okrem iného zo sprisahania za účelom protiústavného prevzatia moci. Cichanovska proces označila za zinscenovaný.