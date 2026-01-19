Obrovské nákupné centrum pohltili plamene, skončilo v troskách. Zomrelo najmenej 21 osôb, 60 je nezvestných

Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Provinčná vláda už podľa agentúry AP sľúbila vyplatiť rodinám každej z obetí odškodné desať miliónov rupií (takmer 31-tisíc eur).
Požiar, ktorý zničil rozľahlé viacpodlažné centrum Gul Plaza v obchodnej štvrti mesta, vypukol už v sobotu neskoro večer. V nedeľu hasiči po celodennom boji s ohňom začali chladiť a odpratávať trosky.
Panujú pritom obavy, že v ruinách budú nachádzať ďalšie telá. Kvôli zlej vzduchotechnike v budove, v ktorej sa nachádzalo vyše 1 200 obchodov, sa nákupné centrum podľa hasičov zaplnilo hustým dymom, čo záchranárom sťažovalo prácu a spomalilo prístup k uväzneným ľuďom.
„Priznávam, že došlo k pochybeniu. Nemôžem povedať, čia je to vina. Budeme to vyšetrovať a budú padať hlavy. Zdá sa, že príčinou bol istič,“ povedal v nedeľu novinárom na mieste nešťastia policajný riaditeľ provincie Sindh.
Dodal, že vzhľadom na rozloženie centra a prítomnosť horľavých materiálov, ako sú koberce a deky, oheň v niektorých miestach stále tleje. Požiar podľa záchranárov vypukol na prízemí, rýchlo sa rozšíril do horných poschodí a zachvátil takmer celú budovu.
Celé časti budovy boli v nedeľu večer zrútené, na ulici zostali rozhádzané trosky, vrátane klimatizačných jednotiek a vývesných štítov. Záchranári varovali, že aj zostávajúca konštrukcia je nestabilná a môže sa tiež zrútiť.
Prístav Karáčí je metropolou pakistanskej provincie Sindh. Podobné incidenty sú tam pomerne bežné. Na konci minulého novembra pri požiari v inom nákupnom centre vo výškovej budove zomrelo desať ľudí. Vlani v apríli požiar zasiahol a zničil miestnu textilnú továreň, pri boji s ohňom zomreli štyria hasiči. V auguste 2021 zomrelo najmenej desať ľudí pri požiari v tamojšej chemickej továrni.
Najhorší priemyselný požiar pripravil v roku 2012 v karáčskej textilnej továrni o život 260 ľudí. Urbanisti a inžinieri vlani uviedli, že asi 90 percent stavieb v Karáčí, či už obytných, obchodných alebo priemyselných, nemá protipožiarne systémy.