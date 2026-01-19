„Je nemožné týchto ľudí poraziť“. Moskva rozsieva strach, Kyjev odpovedá tancom. Vzdorujú mrazom a útokom na pouličnej párty

„Ľudia sú unavení z toho, ako sedia bez elektriny, a sú smutní. Je to psychická záťaž pre duševné zdravie každého z nás,“ povedala agentúre AFP Olena Švydká, ktorá s podporou svojich susedov pouličnú párty usporiadala. „Teraz, takpovediac, trochu upúšťame paru,“ dodala.
Po celej krajine sa medzitým asi 58-tisíc energetikov snažilo obnoviť dodávky elektriny, pričom ďalšie tímy boli nasadené v hlavnom meste, kde bola podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského situácia „extrémne ťažká“. Rozsiahly ruský útok na Kyjev tento mesiac prerušil dodávky tepla do polovice bytových domov v meste.
Pretrvávajúce niekoľkohodinové výpadky elektriny sú doteraz najhoršie za celú dobu vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky. „Pred dvoma dňami sme nemali elektrinu 18 hodín, pred tromi dňami 17 hodín,“ priblížila Švydká. Vtedy sa zrodil nápad na pouličnú párty.
„V našom komunitnom chate sme sa rozhodli urobiť niečo, čo podporí ducha nášho obytného komplexu,“ povedal jej sused Jevhenij, vyslúžilý vojak. „Napriek veľmi náročnej situácii chcú ľudia vydržať… A čakajú na víťazstvo, nech sa deje čokoľvek,“ dodal.
Keď susedia vonku začali inštalovať generátory, mixážny pult a svetlá, „bola teplota asi mínus desať stupňov Celzia; teraz je to pravdepodobne mínus 15 alebo viac,“ povedala Švydká.
Účastníci večierka sa napriek pokračujúcej ruskej invázii odmietli vzdať a tancovali, zahrievali sa pri ohrievačoch alebo popíjali horúce nápoje z papierových pohárov.
„Rusi sa v nás snažia vyvolať strach, úzkosť a nenávisť,“ vyhlásila matka troch detí a niekdajšia vojačka Olha Pankratovová. „Tento druh stretnutia predstavuje určitý druh civilizovaného odporu proti sile, ktorá je proti nám nasadená: proti raketám a výbuchom. Zjednocuje nás to,“ dodala.
Z reproduktora sa medzitým ozvala pieseň It's My Life od kapely Bon Jovi. Účastníci večierka potom s rukami nad hlavou spievali text tejto rockovej hymny. „Je nemožné týchto ľudí poraziť," komentoval dianie Jevhenij. „Situácia je veľmi zložitá, ale ľudia sú nezlomní."