Pravda Správy Svet „Je nemožné týchto ľudí poraziť“. Moskva rozsieva strach, Kyjev odpovedá tancom. Vzdorujú mrazom a útokom na pouličnej párty

„Je nemožné týchto ľudí poraziť“. Moskva rozsieva strach, Kyjev odpovedá tancom. Vzdorujú mrazom a útokom na pouličnej párty

Z reproduktorov dunela hudba a do tmy blikali stroboskopy. Účastníci vonkajšej párty – oblečení v páperových bundách a čiapkach s brmbolcami – tak v Kyjeve čelili mrazivému počasiu a výpadkom v dodávkach elektriny spôsobeným ruskými útokmi, napísala v pondelok agentúra AFP. Rusko bombarduje ukrajinskú energetickú sieť raketami a dronmi, čím uvrhlo milióny ľudí do tmy a chladu. A to v čase, keď teploty klesajú až k mínus 20 stupňom Celzia.

19.01.2026 17:00
Kyjev, Ukrajina, Foto: ,
Ľudia sa zohrievajú pred svojimi viacposchodovými budovami počas výpadku prúdu spôsobeného pravidelnými ruskými leteckými útokmi, Kyjeve v nedeľu 18. januára 2026.
debata (2)

„Ľudia sú unavení z toho, ako sedia bez elektriny, a sú smutní. Je to psychická záťaž pre duševné zdravie každého z nás,“ povedala agentúre AFP Olena Švydká, ktorá s podporou svojich susedov pouličnú párty usporiadala. „Teraz, takpovediac, trochu upúšťame paru,“ dodala.

Ticho a tma. Príchod roku 2026 v Kyjeve na Ukrajine
Video
Kyjev, Ukrajina, príchod roka 2026. Mesto bolo tmavé a tiché. Predtým v ňom zneli sirény leteckého poplachu. / Zdroj: Reuters

Po celej krajine sa medzitým asi 58-tisíc energetikov snažilo obnoviť dodávky elektriny, pričom ďalšie tímy boli nasadené v hlavnom meste, kde bola podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského situácia „extrémne ťažká“. Rozsiahly ruský útok na Kyjev tento mesiac prerušil dodávky tepla do polovice bytových domov v meste.

Pretrvávajúce niekoľkohodinové výpadky elektriny sú doteraz najhoršie za celú dobu vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky. „Pred dvoma dňami sme nemali elektrinu 18 hodín, pred tromi dňami 17 hodín,“ priblížila Švydká. Vtedy sa zrodil nápad na pouličnú párty.

Rusi zabíjali v metropole Ukrajiny
Video
Rusi spustili v noci zo štvrtka na piatok 9. januára kombinovaný útok na Kyjev. / Zdroj: Reuters

„V našom komunitnom chate sme sa rozhodli urobiť niečo, čo podporí ducha nášho obytného komplexu,“ povedal jej sused Jevhenij, vyslúžilý vojak. „Napriek veľmi náročnej situácii chcú ľudia vydržať… A čakajú na víťazstvo, nech sa deje čokoľvek,“ dodal.

Keď susedia vonku začali inštalovať generátory, mixážny pult a svetlá, „bola teplota asi mínus desať stupňov Celzia; teraz je to pravdepodobne mínus 15 alebo viac,“ povedala Švydká.

Účastníci večierka sa napriek pokračujúcej ruskej invázii odmietli vzdať a tancovali, zahrievali sa pri ohrievačoch alebo popíjali horúce nápoje z papierových pohárov.

Russia Ukraine War Tech Cluster Čítajte viac Vojna bude pre Putina neznesiteľná, zastrája sa nový ukrajinský minister obrany. Čo chystá proti Rusom?

„Rusi sa v nás snažia vyvolať strach, úzkosť a nenávisť,“ vyhlásila matka troch detí a niekdajšia vojačka Olha Pankratovová. „Tento druh stretnutia predstavuje určitý druh civilizovaného odporu proti sile, ktorá je proti nám nasadená: proti raketám a výbuchom. Zjednocuje nás to,“ dodala.

Z reproduktora sa medzitým ozvala pieseň It's My Life od kapely Bon Jovi. Účastníci večierka potom s rukami nad hlavou spievali text tejto rockovej hymny. „Je nemožné týchto ľudí poraziť,“ komentoval dianie Jevhenij. „Situácia je veľmi zložitá, ale ľudia sú nezlomní.“

vojna na Ukrajine, Charkov Čítajte viac List z Charkova: Smrť, ktorá nezmenila svet
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Kyjev #Ukrajina #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"