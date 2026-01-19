Pravda Správy Svet Karlos Vémola bol prepustený z väzby. Poslal odkaz fanúšikom

Karlos Vémola bol prepustený z väzby. Poslal odkaz fanúšikom

Český MMA zápasník Karlos Vémola bol v pondelok popoludní po takmer mesiaci prepustený z väzby.

19.01.2026 17:43
Informuje o tom CNN Prima News, ktorej sa podarilo získať jeho prvé vyjadrenie bezprostredne po prepustení.

Vémola po opustení väzby uviedol, že jeho prvým krokom bude návrat k rodine. „Prvé, čo chcem, je ísť domov k rodine. Nestrávil som s nimi Vianoce, bol som dlho preč,“ povedal Karlos Vémola pre český portál.

Zároveň odkázal svojim fanúšikom, že sa k celej záležitosti plánuje vyjadriť podrobnejšie.

Karlos Vémola bol zadržaný v utorok 23. decembra minulého roka. V ten istý deň polícia vykonala raziu v jeho dome v obci Měchenice, ktorý je známy pod prezývkou Vémolaland.

Král na ťahu, Attila Végh, Karlos Vémola Čítajte viac Zaplietol sa Vémola s mafiou? Podľa idnes.cz veľa ľudí z podsvetia prehovorilo, po Karlosovi pôjdu ďalší. Advokát: Obvineniu nerozumieme

Spolu s Vémolom boli v ten deň zadržaní aj ďalší dvaja muži. Všetci čelili podozreniu z drogovej trestnej činnosti.

Na začiatku januára polícia v rámci tohto prípadu obvinila ďalšie dve osoby. CNN Prima News bližšie podrobnosti k obvineniam v tejto fáze neuvádza.

