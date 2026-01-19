Karlos Vémola bol prepustený z väzby. Poslal odkaz fanúšikom

Informuje o tom CNN Prima News, ktorej sa podarilo získať jeho prvé vyjadrenie bezprostredne po prepustení.
Vémola po opustení väzby uviedol, že jeho prvým krokom bude návrat k rodine. „Prvé, čo chcem, je ísť domov k rodine. Nestrávil som s nimi Vianoce, bol som dlho preč,“ povedal Karlos Vémola pre český portál.
Zároveň odkázal svojim fanúšikom, že sa k celej záležitosti plánuje vyjadriť podrobnejšie.
Karlos Vémola bol zadržaný v utorok 23. decembra minulého roka. V ten istý deň polícia vykonala raziu v jeho dome v obci Měchenice, ktorý je známy pod prezývkou Vémolaland.Čítajte viac Zaplietol sa Vémola s mafiou? Podľa idnes.cz veľa ľudí z podsvetia prehovorilo, po Karlosovi pôjdu ďalší. Advokát: Obvineniu nerozumieme
Spolu s Vémolom boli v ten deň zadržaní aj ďalší dvaja muži. Všetci čelili podozreniu z drogovej trestnej činnosti.
Na začiatku januára polícia v rámci tohto prípadu obvinila ďalšie dve osoby. CNN Prima News bližšie podrobnosti k obvineniam v tejto fáze neuvádza.