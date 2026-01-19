Pravda Správy Svet Fico telefonoval s Merzom, chystá sa poslať list von der Leyenovej

Fico telefonoval s Merzom, chystá sa poslať list von der Leyenovej

Predseda vlády SR Robert Fico v pondelok telefonoval s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Podľa vlastných slov mu povedal, že v utorok pošle predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej otvorený list a dáva ho na vedomie všetkým premiérom a hlavám členských štátov EÚ. Svetoví lídri podľa Fica neberú EÚ úplne vážne, čo možno pripísať „nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike“. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

19.01.2026 19:17 , aktualizované: 19:36
Fico o stretnutí s Trumpom a ceste do USA
Premiér Robert Fico, ktorý sa stretol s americkým prezidentom, označil cestu do USA a rokovanie s Trumpom za suverénne, sebavedomé a pre Slovensko dôležité z hľadiska energetickej bezpečnosti. / Zdroj: FB Roberta Fica

„Navrhol som spolkovému kancelárovi niekoľko riešení a dúfam, že skoro navštívi Slovensko, ako prisľúbil. Máme o čom hovoriť,“ uviedol Fico. Na Slovensku podľa neho pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja.

Fico uviedol, že Merzom diskutoval o aktuálnej „vážnej medzinárodnej situácii“. Podľa vlastných slov mu predovšetkým priblížil rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom, ktorý absolvoval v sobotu v Trumpovom sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride.

„Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala EÚ, tak sme úplne inde ako teraz,“ tvrdí premiér SR. Poznamenal, že svetoví lídri neberú Európsku úniu úplne vážne.

Fico a Trump sa počas stretnutia na Floride dotkli viacerých tém vrátane vojny na Ukrajine, Európskej únie a vzájomných bilaterálnych vzťahov, informoval po schôdzke tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

