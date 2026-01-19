VIDEO: Zasypaná Kamčatka, zmrznutá Amerika, ľadová Ukrajina. Polárny vortex zmrazí časť sveta. Pocíti ho aj Slovensko?

Do USA sa vracia masívny polárny vír (vortex), ktorý pravdepodobne do konca mesiaca uvrhne polovicu krajiny do hlbokej mrazivej zimy, píše denník Daily Mail. Meteorológovia uviedli, že extrémne studený vzduch z Kanady zaplavuje juh a v niektorých mestách, ako sú Chicago a New York, teploty klesajú až o 20 stupňov pod bežné januárové priemery.
Predpokladá sa, že dlhotrvajúca zimná vlna bude trvať minimálne do 25. januára, ale meteorológovia z AccuWeather uviedli, že účinky polárneho víru by mohli pretrvávať až 14 dní, pripomína Daily Mail a uvádza, že studený vzduch môže zasiahnuť až 30 štátov USA.
Polárny vír nie je búrka – je to rozsiahla, pretrvávajúca oblasť nízkeho tlaku a extrémne studeného vzduchu, ktorá sa nachádza vysoko v atmosfére nad oboma pólmi Zeme, uvádza podľa USA Today americká Národná meteorologická služba. Existuje celoročne, ale v zime, keď klesajú polárne teploty, zosilňuje a v lete slabne. Keď je vír silný, tento studený vzduch zostáva nahromadený nad pólmi.
Keď však vír zoslabne, natiahne sa alebo sa naruší, časti tohto veľmi studeného vzduchu sa môžu rozliať na juh do USA, Európy alebo Ázie a spôsobiť návaly mrazivého arktického vzduchu. To sa deje v januári.
Rekordne zasnežená Kamčatka
Rusko už tiež pociťuje dôsledky. Oslabenie a rozpad polárneho víru spolu s hlbokými tlakovými nížami nad Ochotským morom priniesli na Kamčatku rekordné snehové zrážky Najväčšie snehové zrážky za posledných 60 rokov na ruskom Ďalekom východe Kamčatského polostrova vytvorili rozsiahle záveje vysoké niekoľko metrov, ktoré zablokovali vchody do budov a pochovali autá, uvádzajú snímky agentúry Reuters a meteorologické stanice.
V niektorých oblastiach napadlo v prvej polovici januára viac ako 2 m snehu po 3,7 m v decembri, uvádzajú meteorologické stanice.
Snímky agentúry Reuters ukazujú autá takmer úplne pochované v metrovom snehu a vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies, ktoré sa trápia s trakciou – alebo jednoducho zablokované veľkými závejmi snehu. Miestni obyvatelia boli nútení vykopať chodníky k vchodom do bytových domov.
Video zverejnené v ruských médiách ukazuje miestnych obyvateľov, ako kráčajú po snehových závejoch pozdĺž semaforov a veľké kopy snehu vysoké niekoľko metrov lemujúce cesty.
Ukrajinu čakajú silné mrazy
Zmeny polárneho víru majú v januári 2026 priamy a zásadný vplyv aj na Ukrajinu – prejavuje sa príchodom extrémne mrazivého arktického vzduchu. Oslabený polárny vír a silná ázijská (sibírska) anticyklóna ‚spolupracujú‘ pri vytváraní extrémne mrazivého počasia.
Ruské údery sa zameriavajú na ukrajinskú infraštruktúru, čo vedie k výpadkom elektriny aj dodávok tepla. Situáciu ešte umocňujú práve súčasné hlboké mrazy. A zďaleka sa ešte nekončia. Nočné teploty v týchto dňoch majú dosiahnuť –10 °C až –16 °C a denné teploty vo väčšine regiónov –6 °C až –10 °C.
Počasie sa podľa agentúry Unian zmení v polovici týždňa, 22. januára. Zamračí sa a nočné mrazy sa zintenzívnia. Obzvlášť chladno bude na západe, kde sa očakávajú teploty –20 °C až –23 °C. V piatok bude na Ukrajine snežiť a cez víkend sa v západných oblastiach oteplí, čo na niektorých miestach prinesie riziko mrznúceho dažďa.