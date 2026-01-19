Veliteľstvo USA a Kanady informovalo, že do Grónska mieria vojenské lietadlá

Lietadlá NORAD podľa vyhlásenia na X dorazia na americkú základňu Pituffik na severozápade Grónska. „Spoločne s lietadlami operujúcimi zo základní v kontinentálnej časti Spojených štátov a Kanady budú podporovať rôzne dlhodobo plánované aktivity NORAD, ktoré nadväzujú na dlhodobú spoluprácu v oblasti obrany medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Dánskym kráľovstvom,“ dodáva vyhlásenie. Norad v príspevku ďalej informoval, že akcia bola koordinovaná s Dánskom a že o nej boli tiež informované grónske úrady.
Oznámenie o vyslaní lietadiel prichádza v čase zvýšeného napätia medzi USA a spojencami po opakovaných vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa usiluje o získanie Grónska, ktoré je autonómnym dánskym územím. Cez víkend Trump tlak na partnerov z NATO vystupňoval oznámením, že od 1. februára zavádza dodatočné desaťpercentné clá na dovoz z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska.