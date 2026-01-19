Pravda Správy Svet Veliteľstvo USA a Kanady informovalo, že do Grónska mieria vojenské lietadlá

Veliteľstvo USA a Kanady informovalo, že do Grónska mieria vojenské lietadlá

Do Grónska čoskoro priletia lietadlá zo Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD). Na sieti X o tom dnes informovalo spoločné veliteľstvo Kanady a Spojených štátov s tým, že sa lietadlá zapoja do vopred plánovaných aktivít, ktoré sú koordinované s Dánskom. Napísala o tom agentúra AFP.

19.01.2026 23:27
Pravda vo svete: Ak by USA použili silu, spochybnili by samotné základy NATO, hovorí generál Jiří Šedivý
Video
Hoci Donald Trump nemá doma politickú ani právnu podporu na to, aby Spojené štáty získali Grónsko hrubou silou, samotné otváranie tejto témy znepokojuje spojencov. Podľa bývalého náčelníka Generálneho štábu českej armády Jiřího Šedivého nejde o otázku vojenskej realizovateľnosti, ale o dôsledky pre NATO a bezpečnostnú architektúru Západu.

Lietadlá NORAD podľa vyhlásenia na X dorazia na americkú základňu Pituffik na severozápade Grónska. „Spoločne s lietadlami operujúcimi zo základní v kontinentálnej časti Spojených štátov a Kanady budú podporovať rôzne dlhodobo plánované aktivity NORAD, ktoré nadväzujú na dlhodobú spoluprácu v oblasti obrany medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Dánskym kráľovstvom,“ dodáva vyhlásenie. Norad v príspevku ďalej informoval, že akcia bola koordinovaná s Dánskom a že o nej boli tiež informované grónske úrady.

Oznámenie o vyslaní lietadiel prichádza v čase zvýšeného napätia medzi USA a spojencami po opakovaných vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa usiluje o získanie Grónska, ktoré je autonómnym dánskym územím. Cez víkend Trump tlak na partnerov z NATO vystupňoval oznámením, že od 1. februára zavádza dodatočné desaťpercentné clá na dovoz z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska.

