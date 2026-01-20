ONLINE: Po ruskom útoku na Kyjev sú výpadky elektriny a dodávok vody, metro predlžuje intervaly

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 427 dní
6:00 Ruské sily v noci na utorok podnikli kombinovaný útok bezpilotnými lietadlami a raketami na ukrajinskú metropolu Kyjev. Starosta mesta Vitalij Kličko informoval, že pre útoky prerušili dodávky elektriny aj vody, uviedla agentúra Reuters.
Kličko na sociálnej sieti Telegram napísal, že výpadky spôsobil útok v oblasti na východnom brehu rieky Dneper. Zasiahnutá bola nebytová budova, pričom jedna osoba utrpela zranenia. Spravodajské kanály na Telegrame zverejnili fotografie viacerých zatemnených výškových bytových domov.
Kvôli zložitej energetickej situácii po ruskom útoku premávajú vlaky kyjevského metra v dlhších intervaloch. Približný interval medzi vlakmi je 20 až 25 minút.Podľa správy mesta Kyjev je najkritickejšia situácia na červenej linke, z ľavého na pravý breh, uviedla agentúra Unian. Kyjevské metro v súčasnosti funguje ako obvykle a nie je potrebné ho odstavovať z dôvodu šetrenia elektriny. Ak sa však situácia zhorší a nedostatok elektriny sa zvýši, takáto možnosť nie je vylúčená.
Šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko uviedol, že Rusko zasiahlo sklad v dôsledku čoho zhorelo aj niekoľko áut.
Rusko denne podniká útoky, ktoré často cielia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny a spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny a kúrenia, pripomína DPA. Ukrajinu navyše zasiahla vlna mrazivého počasia a teploty v Kyjeve v noci klesajú až k mínus 15 stupňom Celzia.