Z väznice v sýrskom Šaddádí utieklo asi 1500 členov Islamského štátu

Sýrska armáda priznala, že 120 bojovníkov IS utieklo z väzenia, ktoré bolo pod kontrolou SDF a Kurdov obvinila z ich prepustenia. Armáda následne uviedla, že pochytali 81 z nich.
V táboroch a väzniciach v Kurdmi spravovaných oblastiach na severovýchode Sýrie sú aj viac než päť rokov po porážke IS v Iraku a Sýrii naďalej internované desaťtisíce osôb – mnohé s údajnými alebo reálnymi väzbami na teroristickú skupinu. Kurdské milície podporované Spojenými štátmi výrazne prispeli k takmer úplnej porážke IS na území Sýrie a Iraku.
V Sýrii však uplynulých dňoch prepukli boje medzi armádou a SDF. Prezident krajiny Ahmad Šara v nedeľu oznámil dosiahnutie dohody s veliteľom SDF Mazlúmom Abdím, ktorá zahŕňa okamžité prímerie. V rámci dohody sa Kurdi zaviazali stiahnuť z provincií Rakka a Dajr az-Zaur. Damask prisľúbil prevziať zodpovednosť za väzňov z IS a ich rodiny držané v kurdských väzniciach a táboroch.Čítajte viac Syrská vláda a Kurdi sa dohodli na okamžitom prímerí po dňoch tvrdých bojov
Podľa Inštitútu pre výskum vojny (ISW) je chaos vyvolaný bojmi príležitosťou na útek pre mnohých väznených členov a sympatizantov IS. ISW a agentúra AP uvádzajú, že napriek prímeriu došlo k bojom aj v okolí väznice pri meste Rakka, kde sú jednotky SDF obkľúčené. Reportér americkej agentúry informoval, že do areálu vstúpili americké jednotky, ktorých cieľom zrejme je sprostredkovať rokovanie medzi obom stranami.
Šara zároveň v pondelok s Abdím v Damasku rokoval o integrácií kurdských síl a inštitúcií do sýrskeho štátu. Ani jeden z lídrov sa zatiaľ k diskusiám nevyjadril, avšak podľa zdrojov kurdských médií stretnutie nedopadlo pozitívne.
Sýrska armáda spustila ofenzívu proti SDF koncom decembra. Ako prvé dobyla Kurdmi ovládané štvrte v meste Aleppo a následne zaútočila na územia západne od rieky Eufrat. Pozície Kurdov sa neskôr začali rúcať na viacerých miestach, po tom čo sa na stranu sýrskej armády pridali aj miestne arabské kmene. Podľa analytikov je postup sýrskej armády tvrdou ranou pre dlhodobé ambície menšiny zachovať si autonómnu správu na severovýchode krajiny.