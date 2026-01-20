Európski lídri sa nebudú podľa Trumpa príliš vzpierať a Grónsko mu nakoniec prenechajú

„Nemyslím si, že sa budú voči tomu príliš vzpierať. Musíme ho mať. Musia to mať za sebou,“ vyhlásil Trump na adresu európskych predstaviteľov, ktorí sa pôvodne postavili proti jeho plánom.
Prezident tvrdí, že Dánsko nie je schopné arktický ostrov ochrániť, čo považuje za kľúčový argument pre americkú akvizíciu. „Nevie ho ochrániť, Dánsko, sú to skvelí ľudia. Tých lídrov poznám, sú to veľmi dobrí ľudia, ale ani tam nechodia,“ uviedol novinárom na Floride. Podľa Trumpa v tejto otázke „nie je cesta späť“ a zdôraznil, že sa na potrebe získania územia v skutočnosti všetci zhodujú.
O svojom zámere už rokoval s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a ďalšie rozhovory s európskymi partnermi plánuje viesť počas tohto týždňa vo švajčiarskom Davose. Hoci sa dánska premiérka Mette Frederiksenová proti jeho výrokom opakovane ohradila, Trump verí, že odpor lídrov nebude trvalý. Európska únia na situáciu reaguje zvolaním mimoriadneho summitu v Bruseli, kde budú lídri o Trumpových krokoch rokovať už tento štvrtok.Čítajte viac Grónsko? Trumpovi skôr či neskôr dôjdu miesta, ktoré sa dajú bombardovať, vraví profesor stratégie
V pozadí celého sporu stojí Trumpovo rozhodnutie uvaliť od 1. februára desaťpercentné dovozné clo na osem európskych krajín vrátane Francúzska, Nemecka či Veľkej Británie. Tieto obchodné reštrikcie majú platiť až do vyriešenia otázky Grónska, pričom v júni hrozí ich zvýšenie na 25 percent. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na tento nátlak avizoval možnú aktiváciu nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI) na ochranu trhu EÚ.Čítajte viac KVÍZ: Prvý rok Donalda Trumpa v Bielom dome. Ako dobre ho poznáte od opätovného príchodu k moci?