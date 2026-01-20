Pravda Správy Svet VIDEO: Pozrite si jedinečné farebné divadlo na oblohe. Polárnu žiaru bolo možné pozorovať aj zo Slovenska

Silná geomagnetická búrka v noci na utorok spôsobila, že na viacerých miestach Európy bolo možné spozorovať polárnu žiaru.

20.01.2026 08:50
Pokochajte sa polárnou žiarou
Polárnu žiaru bolo v noci na utorok možné sledovať aj zo Švajčiarska, Ukrajiny, Slovenska, Kanady a severnej časti Spojených štátov. Zábery ukazujú oblohu nad Weshamom v severozápadnom Anglicku. / Zdroj: Reuters

Polárna žiara na Zemi vzniká, keď sa energeticky nabité častice zo Slnka dostanú k Zemi vo forme slnečného vetra a narážajú do molekúl plynov v horných vrstvách atmosféry. Deje sa to vo výške 80 až 250 kilometrov nad zemským povrchom najčastejšie v okolí severného a južného polárneho kruhu. Pri intenzívnej slnečnej aktivite sa rozšíri aj do stredných zemepisných šírok.

Pozorovanie žiary v Nemecku umožnila silná geomagnetická búrka, ktorú americký Národný úrad pre oceán a atmosféru zaradil do druhej najsilnejšej kategórie G4. Búrka takejto sily môže ovplyvniť funkčnosť satelitov a narušiť systémy GPS.

Podľa astronomickej platformy Spaceweather vietor zo Slnka prekonal vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou len za približne 25 hodín. Za normálnych okolností túto vzdialenosť prekoná za tri až štyri dni.

Polárnu žiaru bolo v noci na utorok možné sledovať aj zo Švajčiarska, Ukrajiny, Slovenska, Kanady a severnej časti Spojených štátov.

