Pravda Správy Svet Trump: Hlúpe odovzdanie Čagoských ostrovov je jedným z dôvodov na zisk Grónska

Trump: Hlúpe odovzdanie Čagoských ostrovov je jedným z dôvodov na zisk Grónska

Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že „hlúpe“ rozhodnutie Spojeného kráľovstva odovzdať kontrolu nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu je jedným z dôvodov, prečo chce zabrať Grónsko.

20.01.2026 09:30
debata (1)
Expert Žiarovský o Grónsku, Trumpovi či súperení ponoriek Ruska a USA
Video
Expert Andrej Žiarovský o Grónsku: Armáda USA nemôže splniť Trumpov rozkaz a obsadiť ho. Pod hladinou prebieha tichý súboj ruských a amerických ponoriek.

„Šokujúco, naši ‚brilatní’ spojenci v NATO, Spojené kráľovstvo, plánujú odovzdať ostrov Diego Garcia, miesto dôležitej americkej vojenskej základne, Mauríciu, a spravia tak BEZ AKÉHOKOĽVEK DÔVODU,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Trump Čítajte viac Grónsko? Trumpovi skôr či neskôr dôjdu miesta, ktoré sa dajú bombardovať, vraví profesor stratégie

„Odovzdanie extrémne dôležitého územia Spojeným kráľovstvom je akt OBROVSKEJ HLÚPOSTI, a jeden z veľa národnobezpečnostných dôvodov, prečo musíme získať Grónsko. Dánsko a jeho európski spojenci musia SPRAVIŤ SPRÁVNU VEC,“ napísal Trump.

USA Argentína Milei Trump stretnutie diplomacia návštevy Čítajte viac Európski lídri sa nebudú podľa Trumpa príliš vzpierať a Grónsko mu nakoniec prenechajú

Britský premiér Keir Starmer v máji 2025 podpísal dohodu o odovzdaní zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov, kde leží strategicky dôležitá americko-britská letecká základňa.

Trump o grónskom premiérovi: Neviem, kto to je, ale bude to pre neho veľký problém
Video
Trump opätovne naznačil, že o Grónsko má mimoriadny záujem. / Zdroj: Reuters

„Niet pochýb o tom, že Čína a Rusko si všimli tento akt úplnej slabosti. Sú to medzinárodné mocnosti, ktoré uznávajú iba SILU, čo je dôvod, prečo sú teraz Spojené štáty americké, pod mojim vedením, po iba jednom roku, rešpektované ako nikdy predtým,“ pokračoval americký prezident.

Čagoské ostrovy boli súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2000 kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov. Napriek strategickej polohe sa ich Británia rozhodla odovzdať Mauríciu, od ktorého ich oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Grónsko #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"