Rakety dorazili iba deň pred útokom, no nestačili. Po ruskom údere volá Kyjev o pomoc, mrazy sú devastujúce

Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička je v metropole po nočnom útoku bez tepla vyše 5 600 výškových budov a časť mesta ležiaca na východnom brehu Dnepra nemá dodávky vody.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X uviedol, že Rusko útočilo množstvom balistických aj riadených striel a viac ako 300 dronmi. Protivzdušná obrana podľa neho zachytila značnú časť z nich, aj vďaka tomu, že Ukrajina deň pred útokom dostala potrebné rakety.
„Naša protivzdušná obrana zachytila značný počet (vzdušných) cieľov. Deň pred týmto úderom sme konečne dostali potrebné strely, čo výrazne pomohlo. Každý balíček podpory je dôležitý,“ uviedol Zelenskyj. „Strely do (systémov) Patriot, NASAMS a ďalšie protivzdušné obrany sú kriticky potrebné,“ dodal.
Šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha na X napísal, že Ukrajina potrebuje protivzdušnú obranu, dodatočnú energetickú pomoc a tiež to, aby spojenci Kyjeva vyvinuli sankčný tlak na Moskvu. „Pri vonkajšej teplote mínus 15 stupňov Celzia zostali po ruskom nočnom útoku tisíce domov v Kyjeve bez kúrenia. Vojnový zločinec (ruský prezident Vladimir) Putin pokračuje v genocídnej vojne proti ženám, deťom a seniorom,“ napísal ukrajinský minister zahraničia.Čítajte viac Mínus 19 stupňov, bunkre z matracov aj vlaky nezlomnosti: Kyjev čelí najhoršej zime vojny
Ruský úder podľa neho mieril okrem Kyjeva aj na ďalšie regióny, ako je Vinnycká, Dnepropetrovská, Odeská, Záporožská, Poltavská alebo Sumská oblasť, kde sú civilné obete a poškodená energetická infraštruktúra. „Putinov barbarský útok je dnes ráno budíčkom pre svetových lídrov zhromažďujúcich sa v Davose,“ napísal minister. Vo švajčiarskom Davose sa koná zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF), mieri tam rad svetových štátnikov.
„Najzložitejšia situácia je teraz v Kyjeve,“ upozornil medzitým Zelenskyj.
Podľa starostu ukrajinskej metropoly je okolo 80 percent domov, ktoré sú po poslednom ruskom útoku bez tepla, rovnakými budovami, aké sa bez dodávok tepla ocitli už po ruskom útoku z 9. januára. „K včerajšiemu (pondelkovému) večeru zostávalo bez tepla 16 budov z pôvodne 6-tisíc domov, ktoré sa ocitli bez tepla kvôli poškodeniu kritickej infraštruktúry nepriateľom 9. januára,“ uviedol Kličko. Príslušní pracovníci podľa neho stále pracujú na obnove dodávok tepla, vody a elektriny.
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni rozsiahlej ruskej agresii a súčasťou bojov sú aj vzdušné údery oboch strán. Ruská armáda zároveň od jesene opäť zintenzívnila útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva tvrdí, že sa snaží ochromiť ukrajinský vojensko-priemyselný komplex, podľa mnohých ale tiež chce zlomiť morálku obyvateľov napadnutej krajiny, ktorí sa v silných mrazoch musia vysporiadať s prerušovaním dodávok elektriny, tepla a hocikedy aj vody.