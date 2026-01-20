'Geniálny' spojenec v NATO chce predať strategický ostrov. Trump: totálni slabosi

Podľa šéfa Bieleho domu ide o ďalší dôvod, prečo USA musia získať Grónsko pre svoju národnú bezpečnosť. Na ostrove Diego García sa nachádza vojenská základňa, ktorú využívajú britské a americké sily. Británia vlani v máji podpísala dohodu o odovzdaní suverenity nad Čagoskými ostrovmi Mauríciu, s ktorou USA v tom čase súhlasili.
„Je šokujúce, že náš ‚geniálny‘ spojenec v NATO, Spojené kráľovstvo, v súčasnosti plánuje bez akéhokoľvek dôvodu odovzdať Mauríciu ostrov Diego García, kde sa nachádza kľúčová americká vojenská základňa,“ napísal Trump v príspevku.
Kroku Británie si bezpochyby všimli Rusko a Čína, čo sú svetové veľmoci, ktoré uznávajú iba silu, uviedol americký prezident. „To, že Británia odovzdala extrémne dôležité územie, je prejav obrovskej hlúposti a ďalší v dlhom rade národnobezpečnostných dôvodov, prečo musí byť Grónsko získané,“ napísal Trump a vyzval Dánsko a jeho európskych spojencov, aby urobili, „čo je správne“.
Potom, čo britský prezident Keir Starmer v máji oznámil podpísanie dohody o Čagoských ostrovoch, americký minister zahraničia Marco Rubio krok uvítal. Prezident Trump „vyjadril podporu tomuto monumentálnemu úspechu,“ uviedol vtedy podľa stanice BBC Rubio vo vyhlásení.
Šéf americkej diplomacie vtedy dodal, že dohoda odráža trvalú silu vzťahov medzi USA a Britániou. Trump dohodu podporil ešte pred jej podpisom pri februárovom stretnutí so Starmerom v Bielom dome.
Británia uznala zvrchovanosť Maurícia nad súostrovím v Indickom oceáne v októbri 2024 po desaťročiach sporov sprevádzaných rozhodnutiami medzinárodných súdov. Dohoda s vládou Maurícia dávala Británii a USA možnosť používať základňu na atole Diego García najmenej ďalších 99 rokov. Podľa novej dohody bude Spojené kráľovstvo platiť Mauríciu 101 miliónov libier ročne za spätný prenájom základne.Čítajte viac Trump napísal nórskemu premiérovi list, ktorý vyvoláva obavy. Jeho obsah sa dostal na verejnosť
Samotný Maurícius ako vtedajšia britská kolónia dosiahol nezávislosť po rokovaniach konaných v Londýne v roku 1965. Zástupcovia Maurícia sa neskôr obrátili na Medzinárodný súdny dvor v Haagu s tvrdením, že Británia tesne pred vyhlásením nezávislosti ich krajiny Čagoské ostrovy účelovo oddelila, čo odporuje.
Tvrdili tiež, že Briti pri vyjednávaní o rozdelení ich krajiny používali vyhrážky a politický nátlak. Súd im v roku 2019 dal za pravdu a vyzval Britániu, aby sa Čagoských ostrovov vzdala.Čítajte viac Trump sa pri clách „obabral“. Experti zistili, že až 96 % bremena znášajú Američania