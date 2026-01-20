Žralok napadol v Austrálii štvrtého človeka v priebehu dvoch dní, smrti unikol o vlások. Úrady uzavreli pláže

„Surfer… mal kontakt so žralokom a spadol z dosky, jeho doska bola uhryznutá, podľa správ od iných surferov bolo vo vode viacero žralokov,“ povedal pre rádio 2GB šéf záchrannej služby NSW Surf Life Saving Steve Pierce.
K útoku došlo v Point Plomer v národnom parku Limeburners Creek, asi 450 kilometrov severne od Sydney. Pierce povedal, že zraneného previezli do nemocnice „s ľahkými zraneniami len na nohe, myslím si, že ide len o odreniny alebo menšie rezné rany, takže má obrovské šťastie“.
Point Plomer je známy „miernou aktivitou žralokov“, dodal Pierce. Podľa záchranárov silné dažde zakalili vodu, čo s väčšou pravdepodobnosťou prilákalo loviť žraloky.
Tretí útok sa odohral v pondelok večer miestneho času na pláži North Steyne v Sydney, muž má po pohryznutí vážne zranenú nohu. Skôr v pondelok bol mladý surfer na pláži Dee Why ľahšie zranený. V nedeľu napadol žralok 13-ročného chlapca pri plávaní neďaleko pláže Shark Beach vo východnom Sydney a zranený je vo vážnom stave.
Podľa oficiálnych údajov z roku 2025 žraloky v Austrálii za posledné desaťročie zranili asi 20 ľudí ročne s priemerným počtom 2,8 úmrtia.Čítajte viac Nekúpte sa za úsvitu, upozorňujú odborníci. Na Jadrane sa objavil žralok biely