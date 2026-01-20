Pravda Správy Svet Žralok napadol v Austrálii štvrtého človeka v priebehu dvoch dní, smrti unikol o vlások. Úrady uzavreli pláže

Žralok napadol v Austrálii štvrtého človeka v priebehu dvoch dní, smrti unikol o vlások. Úrady uzavreli pláže

Úrady austrálskeho štátu Nový Južný Wales v utorok severne od Sydney uzavreli miestne pláže po štvrtom útoku žraloka na človeka za posledných 48 hodín.

20.01.2026 10:44
Australia Shark Attacks Foto: ,
Varovná tabuľa pred žralokmi na pláži North Steyne v Sydney, 20. januára 2026
debata (1)

„Surfer… mal kontakt so žralokom a spadol z dosky, jeho doska bola uhryznutá, podľa správ od iných surferov bolo vo vode viacero žralokov,“ povedal pre rádio 2GB šéf záchrannej služby NSW Surf Life Saving Steve Pierce.

Žralok
Video
Zdroj: Pixabay.com/oadtz

K útoku došlo v Point Plomer v národnom parku Limeburners Creek, asi 450 kilometrov severne od Sydney. Pierce povedal, že zraneného previezli do nemocnice „s ľahkými zraneniami len na nohe, myslím si, že ide len o odreniny alebo menšie rezné rany, takže má obrovské šťastie“.

Point Plomer je známy „miernou aktivitou žralokov“, dodal Pierce. Podľa záchranárov silné dažde zakalili vodu, čo s väčšou pravdepodobnosťou prilákalo loviť žraloky.

Tretí útok sa odohral v pondelok večer miestneho času na pláži North Steyne v Sydney, muž má po pohryznutí vážne zranenú nohu. Skôr v pondelok bol mladý surfer na pláži Dee Why ľahšie zranený. V nedeľu napadol žralok 13-ročného chlapca pri plávaní neďaleko pláže Shark Beach vo východnom Sydney a zranený je vo vážnom stave.

Podľa oficiálnych údajov z roku 2025 žraloky v Austrálii za posledné desaťročie zranili asi 20 ľudí ročne s priemerným počtom 2,8 úmrtia.

Great White Shark biely žralok Čítajte viac Nekúpte sa za úsvitu, upozorňujú odborníci. Na Jadrane sa objavil žralok biely
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Austrália #žralok
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"