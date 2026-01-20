Svoj príspevok Dmitrijev doplnil obrázkom lídrov debatujúcich nad horiacou planétou. „Kde globalisti diskutujú o páde globalizmu,“ uvádza snímka s otázkou, či je to koniec ich novej svetovej éry.
Rokovania v Davose sa zúčastní aj prezident Spojených štátov, ktorý povedie americkú delegáciu. Či sa Trump na okraj WEF stretne aj Dmitrijavom, nie je jasné.
Dmitrijev v USA v decembri rokoval dva dni s Trumpovým vyslancom Stevom Witkoffom a prezidentovým zaťom Jaredom Kushnerom a po návrate z cesty podal ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi správu o rozhovore.
Witkoff a Kushner sa následne stretli s činiteľmi z Ukrajiny a Európy a potom samostatne s ukrajinskou delegáciou. Witkoff označil rokovania za produktívne a konštruktívne. Moskva teraz pozvala Witkoffa a Kushnera do Moskvy, zatiaľ ale nebol stanovený žiadny dátum.
Trump a Putin po telefóne o rusko-ukrajinskej vojne hovorili 29. decembra, rozhovor Biely dom označil za pozitívny. V rozhovore s Reuters minulý týždeň Trump uviedol, že brzdou možného mierového snaženia je Ukrajina, nie Rusko, čo je tvrdenie, ktoré je v ostrom rozpore s názormi väčšiny lídrov európskych krajín.Čítajte viac Dmitrijev o summite EÚ: Prehra vojnových štváčov a víťazstvo zdravého rozumu