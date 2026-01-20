Pravda Správy Svet Putinov vyslanec je v Davose. Kirill pred príchodom zverejnil kataklizmatický plagát s "globalistami"

Vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev pricestoval do švajčiarskeho Davosu, kde chce podľa informácií agentúry Reuters rokovať s americkou delegáciou. Dmitrijev, ktorý zastáva kľúčovú úlohu v rozhovoroch o ukončení ruskej invázie na Ukrajine, svoj príchod do Davosu, kde sa koná výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF), ohlásil na sieti X.

20.01.2026 10:57
Svoj príspevok Dmitrijev doplnil obrázkom lídrov debatujúcich nad horiacou planétou. „Kde globalisti diskutujú o páde globalizmu,“ uvádza snímka s otázkou, či je to koniec ich novej svetovej éry.

Rokovania v Davose sa zúčastní aj prezident Spojených štátov, ktorý povedie americkú delegáciu. Či sa Trump na okraj WEF stretne aj Dmitrijavom, nie je jasné.

Dmitrijev v USA v decembri rokoval dva dni s Trumpovým vyslancom Stevom Witkoffom a prezidentovým zaťom Jaredom Kushnerom a po návrate z cesty podal ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi správu o rozhovore.

Witkoff s rukou na srdci u Putina
Steven Witkoff, emisár amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Petrohrade. / Zdroj: kremlin.ru

Witkoff a Kushner sa následne stretli s činiteľmi z Ukrajiny a Európy a potom samostatne s ukrajinskou delegáciou. Witkoff označil rokovania za produktívne a konštruktívne. Moskva teraz pozvala Witkoffa a Kushnera do Moskvy, zatiaľ ale nebol stanovený žiadny dátum.

Trump a Putin po telefóne o rusko-ukrajinskej vojne hovorili 29. decembra, rozhovor Biely dom označil za pozitívny. V rozhovore s Reuters minulý týždeň Trump uviedol, že brzdou možného mierového snaženia je Ukrajina, nie Rusko, čo je tvrdenie, ktoré je v ostrom rozpore s názormi väčšiny lídrov európskych krajín.

