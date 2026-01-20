Českí kriminalisti zverejnili detaily o veľkom pašovaní kokaínu. Podľa médií ide o Vémolu

Podľa kriminalistov išlo o organizovanú skupinu zameranú na pašovanie kokaínu vo veľkom rozsahu. Drogy údajne dopravovali ukryté v kamiónoch do Veľkej Británie, Českej republiky a v jednom prípade aj do Ruska.
„V apríli 2020 vyrazilo z Českej republiky nákladné vozidlo s prívesom. Smerovalo do Holandska a ďalej do britského prístavu Dover, kde kontrola v kamióne s detskými hračkami zaistila 50 kg kokaínu ukrytého v schránke za kabínou vodiča,“ uviedla česká polícia v tlačovej správe.
Dodáva, že dovoz kokaínu mal zabezpečiť a koordinovať jeden z Čechov zadržaných koncom minulého roka. Podľa kriminalistov spolupracoval s cudzincom Chrisom M., ktorého poznal z prostredia bojových športov.Čítajte viac Zvrat v kauze Vémola! Prokurátorka pustila českého zápasníka MMA na slobodu, zaplatil kauciu za milióny
V máji 2020 podľa detektívov tá istá skupina podobným spôsobom pašovala ďalších 37 kg kokaínu smerujúcich z Holandska do Veľkej Británie. O mesiac neskôr Chrisa M. zadržala a obvinila britská polícia. Za obchodovanie s kokaínom a dovoz celkovo 240 kg tejto drogy bol odsúdený na 20 rokov väzenia.
„Ďalší muž zadržaný deň pred Vianocami v Českej republike mal mať v drogových obchodoch úlohu organizátora. Polícia mu dáva za vinu neoprávnené prechovávanie 34 kg kokaínu,“ uviedla Polícia ČR v stanovisku. Tieto drogy vraj ďalej predávali ďalší obvinení po stovkách gramov.
Organizátor údajne pripravoval aj dovoz kokaínu do Ruska, kam podľa polície cez ďalšieho obvineného kuriéra vyviezol dva kilogramy drogy. Taktiež sa vraj podieľal na príprave dovozu najmenej 120 kg kokaínu z Južnej Ameriky. Väčšia časť z toho mala byť distribuovaná v zahraničí, menšia zase v Česku. Tento obchod už ale obvinení nedokončili.
Z celkovo piatich obvinených zostali vo väzbe traja. Dvoch – vrátane známeho zápasníka – súd prepustil na kauciu a budú vyšetrovaní na slobode. V prípade právoplatného rozsudku hrozí niektorým z nich až 18 rokov väzenia.Čítajte viac Karlos Vémola bol prepustený z väzby. Poslal odkaz fanúšikom