Trump zatiaľ nemá záujem. Geopolitickým vrcholom summitu v Davose bude nakoniec úplne iná téma

Podľa servera Politico otázka Grónska zatienila Ukrajinu a výrazne ovplyvnila celkový tón rokovaní. Namiesto Ruska ako hlavného protivníka Európskej únie sa do popredia dostáva diskusia o hrozbách prichádzajúcich zo Spojených štátov.
Ako Politico upozorňuje s odvolaním sa na diplomatické zdroje, plánované stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré malo byť geopolitickým vrcholom summitu, zatiaľ nemá stanovený termín.
Podľa experta na zahraničnú politiku z Republikánskej strany má však Kyjev o osobné rokovanie mimoriadny záujem. Zdržanlivosť podľa neho neprichádza z ukrajinskej strany, ale z Bieleho domu.
„Zelenskij je vždy pripravený stretnúť sa s Trumpom, pretože verí, že výhody prevažujú nad nákladmi a že ak s ním on sám nekomunikuje, tak to budú robiť iní,“ povedal.
Agentúra UNIAN pritom informovala, že v Davose sa pôvodne počítalo s podpisom dohody o „prosperite“ a povojnovej obnove Ukrajiny, ktorej hodnota mala dosiahnuť 800 miliárd dolárov. K tomuto kroku však zatiaľ nedošlo.
Na konferencii sa má objaviť aj osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev, ktorý plánuje rokovania s členmi americkej delegácie. Jeho prítomnosť len podčiarkuje zložité diplomatické zákulisie tohtoročného fóra.
Médiá zároveň upozorňujú, že európski lídri a delegácie, ktorí sa v Davose stretnú s prezidentom Trumpom a jeho tímom, sa pripravujú presmerovať pozornosť z Ukrajiny na otázku Grónska – tému, ktorá sa nečakane stala jedným z hlavných bodov politických diskusií.Čítajte viac Grónsko? Trumpovi skôr či neskôr dôjdu miesta, ktoré sa dajú bombardovať, vraví profesor stratégie