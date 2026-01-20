Pravda Správy Svet Trump zatiaľ nemá záujem. Geopolitickým vrcholom summitu v Davose bude nakoniec úplne iná téma

Centrum debát na Svetovom ekonomickom fóre v Davose sa presúva na iné témy, než sa pôvodne očakávalo.

20.01.2026 11:56
Ostreľovači na streche budovy, kde sa koná Svetové ekonomické fórom v Davose, 19. januára 2026
Podľa servera Politico otázka Grónska zatienila Ukrajinu a výrazne ovplyvnila celkový tón rokovaní. Namiesto Ruska ako hlavného protivníka Európskej únie sa do popredia dostáva diskusia o hrozbách prichádzajúcich zo Spojených štátov.

USA chcú Grónsko aj s použitím sily
Ako Politico upozorňuje s odvolaním sa na diplomatické zdroje, plánované stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré malo byť geopolitickým vrcholom summitu, zatiaľ nemá stanovený termín.

Podľa experta na zahraničnú politiku z Republikánskej strany má však Kyjev o osobné rokovanie mimoriadny záujem. Zdržanlivosť podľa neho neprichádza z ukrajinskej strany, ale z Bieleho domu.

„Zelenskij je vždy pripravený stretnúť sa s Trumpom, pretože verí, že výhody prevažujú nad nákladmi a že ak s ním on sám nekomunikuje, tak to budú robiť iní,“ povedal.

Agentúra UNIAN pritom informovala, že v Davose sa pôvodne počítalo s podpisom dohody o „prosperite“ a povojnovej obnove Ukrajiny, ktorej hodnota mala dosiahnuť 800 miliárd dolárov. K tomuto kroku však zatiaľ nedošlo.

Na konferencii sa má objaviť aj osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev, ktorý plánuje rokovania s členmi americkej delegácie. Jeho prítomnosť len podčiarkuje zložité diplomatické zákulisie tohtoročného fóra.

Médiá zároveň upozorňujú, že európski lídri a delegácie, ktorí sa v Davose stretnú s prezidentom Trumpom a jeho tímom, sa pripravujú presmerovať pozornosť z Ukrajiny na otázku Grónska – tému, ktorá sa nečakane stala jedným z hlavných bodov politických diskusií.

