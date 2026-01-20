V európskej metropole pre smog zaviedli bezplatnú MHD. Mesto odporúča nevetrať a nevychádzať von

Hromadná doprava je zadarmo do polnoci na území Krakova aj v priľahlých obciach zapojených do mestského systému verejnej dopravy. Mesto zároveň vyzvalo obyvateľov, aby obmedzili pobyt vonku a aktivity na otvorenom priestranstve.
Varovanie pred zlou kvalitou ovzdušia vydala v utorok ráno aj Varšava. Mesto obyvateľov vyzvalo, aby nevetrali, nepohybovali sa blízko hlavných ciest a obmedzili čakanie na zastávkach. Hodnoty znečistenia vo Varšave boli v utorok predpoludním podobné ako v Krakove, pričom v centre mesta koncentrácia častíc PM2,5 prekročila hodnotu 110 mikrogramov na kubický meter a PM10 hodnotu 120.
Podľa údajov Hlavného inšpektorátu ochrany životného prostredia bola kvalita ovzdušia v Krakove hodnotená ako zlá až veľmi zlá, keď koncentrácie PM10 na väčšine staníc presiahli 110 mikrogramov na kubický meter.
Najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie prachových častíc odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) sú podľa poľských hydrometeorológov pri 24-hodinovom priemere 50 mikrogramov na kubický meter pre PM10 a 25 mikrogramov na kubický meter pre PM2,5.