Satelitné snímky vyvracajú ruské tvrdenia: zasiahnutá ponorka už viac ako mesiac hrdzavie v prístave

Vyplýva to zo satelitných snímok, ktoré zverejnil Mark Krutov, editor spravodajstva Rádia Sloboda (Radio Liberty), na sociálnej sieti X.
Podľa dostupných informácií sa ponorka nachádza na rovnakom mieste napriek oficiálnym vyjadreniam Ruska, podľa ktorých plavidlo nebolo pri útoku poškodené. Nové satelitné zábery podľa Krutova tieto tvrdenia spochybňujú.
Pri porovnaní aktuálnych snímok s predchádzajúcimi zábermi je podľa neho zrejmé, že ruské námorníctvo aktívne presúva ostatné ponorky dislokované na základni v Novorossijsku. Výnimkou má byť práve ponorka, ktorá bola zasiahnutá počas ukrajinského útoku a ktorá zostáva na mieste bez viditeľného pohybu.
Útok sa uskutočnil 15. decembra 2025 a vykonali ho podhladinové drony „Sub Sea Baby“. Tieto bezpilotné prostriedky patria Bezpečnostnej službe Ukrajiny (SBU).
Podľa dostupných údajov išlo o spoločnú operáciu vojenskej kontrarozviedky (SBU) a ukrajinského námorníctva. Cieľom útoku bola ruská ponorka triedy Kilo pôsobiaca v oblasti Čierneho mora.
Išlo o prvý potvrdený prípad úspešného útoku podhladinového dronu na ponorku vo svetovej histórii – a to hneď s kritickým výsledkom, pripomína agentúra UNIAN.
Na zverejnenom videu z momentu zásahu je jasne zachytený výbuch v oblasti kormy ponorky, ktorá sa nachádzala pod hladinou. Pravdepodobne došlo k poškodeniu lodných skrutiek, kormidlových mechanizmov a ďalších kľúčových prvkov, bez ktorých ponorka stráca bojaschopnosť.
Uvedená ponorka je nosičom striel s plochou dráhou letu typu Kalibr – na palube by mala mať štyri odpaľovacie zariadenia. Podľa údajov SBU predstavuje hodnota ponorky približne 400 miliónov dolárov.