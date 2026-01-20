VIDEO: Protestujúci nechcú Trumpa v Davose, zasiahli aj vodné delá a slzný plyn

V pondelok v Zürichu demonštrovali tisíce ľudí proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Svetovému ekonomickému fóru, keď sa začalo stretnutie v Davose. Miestna polícia protestujúcich rozháňala aj vodnými delami a slzným plynom.
Protestujúci pochodovali mestom, prekračovali most Munster s transparentom s nápisom „Trump nie je vítaný“ a držali transparenty so sloganmi ako „Grónsko nie je na predaj“ v súvislosti s Trumpovými opakovanými hrozbami prevzatia arktického ostrova.
Americký prezident Donald Trump sa chystá vystúpiť v Davose v stredu. Jeho vystúpenie bude zrejme najviac sledovanou udalosťou WEF, najmä po jeho víkendovom oznámení, že od februára uvalí mimoriadne desaťpercentné clo na Dánsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Fínsko, Britániu a Nórsko, ktoré podľa neho bude platiť, kým USA neuzavrú dohodu o kúpe Grónska, ktoré je dánskym autonómnym územím. Dánsko podľa agentúry Bloomberg kvôli napätej situácii týkajúcej sa Grónska odpovedalo na WEF svoju účasť.
Tohtoročné 56. výročné zasadnutie, ktoré trvá do 23. januára, sa koná pod heslom A Spirit of Dialoge (Duch dialógu). Doraziť naň má rekordných viac ako 3000 delegátov najmenej zo 130 krajín. Okrem iného sa v Davose očakáva zhruba 400 predstaviteľov vlád, vrátane 64 hláv štátov a premiérov, 55 ministrov hospodárstva a financií, 33 ministrov zahraničných vecí, 34 ministrov obchodu a priemyslu a 11 guvernérov centrálnych bánk. Diskutovať sa má o svetovej ekonomike, obchode, ale aj o umelej inteligencii (AI).