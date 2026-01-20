Otázniky okolo streľby na mestskom úrade v Česku. Polícia vyšetruje aj postup vlastných

„K zásahu (ženy) došlo pri prestrelke s útočníkom krátko po tom, ako bol jeden z policajtov postrelený paľbou cez zatvorené dvere a policajti preto streľbu opätovali,“ uviedla česká polícia v oficiálnom stanovisku.
Zároveň dodala, že pri vyhodnotení služobného zákroku bude spolupracovať s Generálnou inšpekciou bezpečnostných zborov. V kontakte je aj s rodinou postrelenej ženy.
Česká polícia uviedla, že pri zákroku utrpeli zranenia traja policajti. Útočník nebol držiteľom zbrojného preukazu a mal pri sebe niekoľko nelegálne držaných zbraní. Jednu z nich napokon otočil proti sebe.
Vyšetrovatelia prípad kvalifikovali ako podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v súbehu s trestným činom nedovoleného ozbrojovania. V súčasnosti sú všetky osoby mimo ohrozenia života a dve zostávajú v nemocnici pod lekárskym dohľadom. Ostatných zranených po ošetrení prepustili do domáceho liečenia.Čítajte viac Streľba na úrade v obci Chřibská: Dvaja mŕtvi vrátane strelca. Motívom boli zrejme vzťahové problémy