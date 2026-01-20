Babiš si kúpil glóbus za 15-tisíc, aby videl, kde je Grónsko. Dúfa, že spor sa podarí vyriešiť diplomatickou cestou

Americký prezident Donald Trump tlačí na Dánsko, aby sa Grónska vzdalo, skupine európskych krajín za podporu Kodane hrozí od začiatku februára uvalením desaťpercentných ciel.
„Samozrejme Grónsko patrí Dánsku. A Dánsko a USA sú predsa spojenci v rámci NATO, tak sa musíme dohovárať. Nejaké výzvy a nejaké opatrenia nie sú dobré. Musíme nájsť spôsob, aby sme túto záležitosť vyriešili diplomatickou cestou a normálnou komunikáciou,“ uviedol český premiér.
Posun v spore očakáva na terajšom rokovaní v Davose, na ktorom sa zúčastnia tiež Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte. Babiš pripomenul, že sa vo štvrtok uskutoční mimoriadny summit EÚ, ktorý zvolal predseda Európskej rady António Costa. „Takže dúfam, že to dopadne dobre a spojenci sa dohovoria,“ doplnil predseda vlády.
Vo videu tiež objasnil, prečo si v súvislosti so sporom o Grónsko v minulých dňoch kúpil za 15.000 korún glóbus, za čo sa stal terčom vtipov na sociálnych sieťach. Na papierovej mape sveta podľa Babiša nezodpovedá rozmer Grónska realite, vyzerá tam väčšia, ako v skutočnosti je. „No a tu vidíme krásne, ako blízko je vlastne Rusko, a keby, nedajbože, vznikol nejaký konflikt, ako by tá raketa letela. A nie dlho,“ poznamenal Babiš.
Český premiér už v pondelok na otázku, či môže za českú vládu jednoznačne povedať, že ČR stojí za Grónskom, uviedol, že nemôže. V rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) sú lídrom Spojené štáty a strety sú kontraproduktívne, dodal. „Ten Orešnik by letel z Ruska na Biely dom 26 minút a 11. minúta je práve nad Grónskom, takže tie argumenty prezidenta Trumpa o Číne a Rusku sú relevantné, ale skrátka sa treba dohovoriť. Nejaké výzvy alebo deklarácie sú o ničom,“ uviedol s odvolaním sa na ruskú nadzvukovú balistickú strelu.
Trump je podľa Babiša obchodník. „Zažili sme situáciu, keď chcel uvaliť clá až 50 percent, potom z toho vycúval, potom urobil dohodu s Kanadou a Mexikom,“ povedal premiér. „Pravdepodobne používa rovnakú taktiku, kedy dá do priestoru nejaký návrh, ktorý potom berie ako výkop na rokovanie,“ myslí si. Česká vláda je podľa Babiša priaznivcom toho, aby sa našiel spôsob, ako s ním vyjednávať a vec vyriešiť.
Schopnosť Dánska ochrániť arktický ostrov pred Ruskom a Čínou opakovane spochybňuje Trump a zdôvodňuje tým to, prečo by podľa neho mali mať Spojené štáty plnú kontrolu nad Grónskom.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. februára zvyšuje dovozné clá pre osem európskych štátov a že tieto clá budú platiť dovtedy, kým Spojené štáty neuzavrú dohodu o kúpe Grónska od Dánska. Dodatočné desaťpercentné clá sa majú vzťahovať na všetok tovar dovážaný do USA z krajín, ktoré sa postavili proti Trumpovmu želaniu tento arktický ostrov získať – teda z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a z Fínska.
Tieto krajiny v nedeľu v spoločnom vyhlásení varovali, že hrozby zavádzania ciel zo strany Spojených štátov narúšajú transatlantické vzťahy a môžu spôsobiť nebezpečnú špirálu eskalácie. Aktuálne platí od leta pre väčšinu exportu z EÚ do USA 15-percentné clo. Trump pohrozil, že ak dohoda o Grónsku nebude uzavretá do 1. júna, zvýšia sa od tohto dátumu dodatočné clá pre uvedených osem krajín z desiatich na 25 percent.