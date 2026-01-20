Grónsko Moskvu nezaujíma, USA o tom podľa Lavrova vedia. Pri ostrove hovorí o koloniálnom dobytí

Informovali o tom agentúry Reuters a TASS. Lavrov na tlačovej konferencii v Moskve vyhlásil, že Rusko nemá záujem zasahovať do záležitostí Grónska a že Spojené štáty vedia o tom, že Rusko nemá v pláne tento arktický ostrov zabrať. „V princípe, Grónsko nie je prirodzenou súčasťou Dánska, či je?“ spýtal sa ruský minister.
„Nebolo prirodzenou súčasťou Nórska ani prirodzenou súčasťou Dánska. Je to koloniálne dobytie. Skutočnosť, že si na to obyvatelia teraz zvykli a cítia sa pohodlne, je druhá vec,“ odpovedal si Lavrov.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad Grónskom pre národnobezpečnostné dôvody. V sobotu oznámil, že na osem európskych krajín – Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko – uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska.
Európske krajiny tvrdia, že clá by porušili obchodnú dohodu uzavretú s Trumpovou administratívou minulý rok. Lídri členských štátov budú o možnej odvete rokovať na mimoriadnom summite vo štvrtok v Bruseli.Čítajte viac Delí ich skoro 12-tisíc kilometrov. Musíme získať Grónsko, hovorí Trump a argumentuje ostrovom pri Afrike