Spor Poľska a Pfizeru pre vakcíny proti covidu sa začal. Varšava sa v Bruseli súdi o závratnú sumu

V stredu sa pred prvostupňovým súdom v Bruseli začne spor medzi Poľskom a farmaceutickou spoločnosťou Pfizer o neodobraté vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Americký výrobca žiada od Poľska zaplatenie 5,65 miliardy zlotých (cca 1,34 mld. eur) za 60 miliónov neprevzatých dávok, informuje portál Rynek Zdrowia.

20.01.2026 14:40
Spor sa viaže na rozhodnutie z apríla 2022, keď Poľsko odmietlo prevziať ďalšie dodávky vakcín od firmy Pfizer z dôvodu ich nadbytku a rizika ich nevyužitia. Poľská strana argumentuje aj tým, že výrobca neutrpel škodu v uvádzanej výške, keďže časť vakcín nebola vyrobená ani fyzicky dodaná. Pfizer napriek tomu trvá na tom, že Poľsko porušilo zmluvné záväzky.

V takýchto sporoch podľa vyjadrenia Roberta Grzeszczaka z Varšavskej univerzity pre denník Rzeczpospolita nesie dôkazné bremeno žalobca, ktorý musí preukázať nielen porušenie zmluvy, ale aj skutočný rozsah vzniknutej škody, navyše pri plnení zmlúv uzavretých v mimoriadnych podmienkach.

Expert zároveň upozornil, že prípad môže mať širší význam pre budúce vzťahy medzi štátmi a nadnárodnými farmaceutickými spoločnosťami. Vysoké finančné nároky a mimoriadny charakter pandémie podľa neho zvyšujú pravdepodobnosť, že spor sa skončí skôr dohodou strán než rozsudkom.

